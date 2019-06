Nachhören: Wem nützt betriebliche Altersversorung? – Arbeitswelt im Wandel

Generell wird die Rentenhöhe der gesetzlichen Altersrente häufig überschätzt. Obwohl wir jährlich von der Rentenversicherung ein Infoschreiben über unsere Rentenhöhe erhalten, heißt das noch lange nicht, dass wir das, was in dem Schreiben steht, auch bekommen. Von der gesetzlichen Rente gibt es Abzüge, z.B. Krankenkasse, oder Steuern.

Neben der gesetzlichen Rente gibt es noch die Betriebsrenten. In diesem Beitrag wird anlaysiert, wem nützen eigentlich diese Zusatzrenten?

Was hat:

die Arbeitgeberin,

der Arbeitnehmer,

der Versicherer,

die Gesellschaft,

davon, dass es betriebliche Altersversorgungen gibt?

Studiogast: Alexander Tauchert, Betriebsprüfer

Produktionsdatum: 05.06.2019 Redakteurin: Karin Bergs Sendung Nachhören: