Donnerstag, 06. Juni 2019 17 Uhr

Thema in Das Filmgespräch :

Diesmal u.a. mit dem Animationsfilm „Mister Link“, der Elton John-Biographie „Rocketman“, zwei Filmen mit Juliet Binoche, „Britt-Marie war hier“ und „Versuchung“ von Jussi-Adler Olson. Außerdem ein Nachruf auf das älteste Kino Münchens und der Welt, das Gabriel in der Dachauer Straße in München.

Redakteur der Sendung ist Sebastian Menzel

Wiederholt wird die aktuelle Sendung jeweils am Freitag danach um 2.00 Uhr nachts und um 9.00 Uhr morgens über DAB+ und im Livestream, sowie Samstags um 6.00 Uhr morgens und Sonntags um 21.00 Uhr nur im Livestream.