Veranstaltungstipps für das Wochenende

Veranstaltungshinweise für SA, 22.06./ SO, 23.06./ MO, 24.06.

SAMSTAG, 22. Juni

In der Gedenkstätte Herbertshausen findet eine Gedenkfeier statt. Auf dem damaligen SS-Schießplatz, nahe des Hauptlagers in Dachau, wurden 1941 über 4.000 sowjetischen Kriegsgefangene hingerichtet. Ab 11.00 Uhr gibt es Reden von Angehörigen und Kranzniederlungen. Außerdem wird ein neues Mahnmal eingeweiht.

„Matze Rossi & Tex“ kommen ins Minna Thiel. Das Duo spielt deutsche Folk- und Popmusik im Singer/Songwriter-Stil. Los geht’s ab 18.00 Uhr.

Im Milla hören Sie ab 20.00 Uhr „Kitty Solaris“. Freuen Sie sich auf das neue Album „Cold City“, das mit rauem Indiesound aufwartet.

„Die Wiese – Ein Paradies neben an“ – eine Dokumentation über die überraschende Vielfalt der deutschen Flora und Fauna ist zu sehen iab 21.30 Uhr beim Open Air an der Seebühne im Westpark.

Im Filmcasino am Odeonsplatz erwartet Sie ab 22.00 Uhr das Asia-Fest: Eine Clubnacht auf 3 Areas, die mit Feuer-Shows und typischem Essen an asiatische Straßenfeste erinnert. Der Einlass ist ab 18 Jahren.

SONNTAG, 23.06.

Ein Fest der Kulturen – im Westpark läuft ab 12.00 Uhr ein abwechslungsreiches, internationales Bühnenprogramm. Freuen Sie sich auf leckeres Essen aus verschiedenen Kulturen sowie Infostände zu Münchner Vereinen mit Migrationshintergrund. Das Fest findet auf der Wiese hinter der Seebühne statt.

„High Five“ – das Jugendensemble JU[MB]LE musiziert in der Black Box im Gasteig. Die 14 bis 23-jährigen spielen zeitgenössische Musik für Bläser, E-Orgel und Band-Besetzung – ab 19.00 Uhr.

In der Seidlvilla können Sie den 220. Geburtstag von Alexander Puschkin mitfeiern. Ab 19.00 Uhr veranstaltet das Zentrum russischer Kultur e.V. einen literarisch-musikalischen Abend.

Thomas Herrmann, der legendäre Gründer des Quatsch Comedy Clubs gibt im Lustspielhaus ein Talk & Read. Das Thema lautet „netter is better. Die hohe Kunst der guten Laune“. Ab 20 Uhr..

„Green Book – Eine besondere Freundschaft“- Die Tragikkomödie zeigt die Entwicklung der Freundschaft zwischen einem farbigen Pianisten und einem Italo-Amerikaner, auf dem Weg von New York in die Südstaaten. Den Film gibt’s ab 21.15 Uhr beim Open Air im Kino am Olympiasee.

MONTAG, 24.06.

Geranien und Petunien waren gestern! Im Backstage erwartet Sie ab 19.00 Uhr Tobias Bode, Gärtner und Regisseur der Sendung „Querbeet“ im BR. Er gibt Infos und Tipps zum Urban Gardening.

Im Eine-Welt-Haus können Sie mitdiskutieren zu „Mythos oder Realität der ´Flüchtlingskrise´: Wie Massenmedien Inhumanität rechtfertigen“. Der Journalist David Goeßmann eröffnet das Gespräch um 19.30 Uhr mit einem Vortrag.

Die türkisch-stämmige Autorin Elif Shafak liest aus ihrem Buch „Unerhörte Stimmen“. Darin geht es um die letzten Gedanken einer Prostituierten, die in Istanbul ermordet wird. Die deutsch-englische Lesung läuft ab 20.00 Uhr im Literaturhaus.

„Before Stonewall“ – eine amerikanische Doku über die berüchtigte Bar „Stonewall Inn“ und die Geschichte der Schwulenbewegung in New York. Der Film läuft um 21.15 Uhr in den City-Atelier-Kinos.

Das kanadische Banff Centre zeigt an der Seebühne im Westpark faszinierende Abenteuer- und Outdoor-Filme. Das renommierte Film-Festival beginnt um 21.30 Uhr.

Gute Unterhaltung