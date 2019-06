Hier das Wochenprogramm vom 24. – 28. Juni

MONTAG, 24.Juni 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Diesmal: Die amerikanische Rockband „Huey Lewis and the News“ hatte mit Liedern wie „The Power Of Love“ oder „I Wand A New Drug“ große Erfolge, vor allem in den 1980ern. Wir erzählen ein wenig aus den mittlerweile 40 Jahren Bandgeschichte und spielen dazu bekannte und weniger bekannte Lieder von Huey Lews and the News.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell

20.00 Uhr: LORA international – Fian – Titel: „Klimawandel und das Recht auf Nahrung“

Der Klimawandel hat gravierende Folgen für die Welternährung und die Existenzsicherung vieler Menschen. Er gefägrdet die Verwirklichung vieler Menschenrechte, wie die Rechte auf Nahrung, Gesundheit und Wohnen. Staaten haben sich in internationalen Abkommen zum Klimaschutz verpflichtet. Lösungsansätze, die einseitig auf die Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen ausgerichtet sind, führen jedoch oft zusätzlich zu Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel durch Landvertreibungen zugunsten von Staudammprojekten. Zivilgesellschaftliche Organisationen wie FIAN zeigen, wo der Klimawandel die Menschenrechte negativ beeinflusst. In unserer Sendung erfahren Sie, wie diese Organisationen konkrete Vorschläge entwickeln, wie menschenrechtsbasierte, gerechte Klimapolitik aussehen kann und wie sie sich dafür einsetzen, dass Menschenrechte in die Klimapolitik aufgenommen werden und dort nicht nur eine leere Phrase sind.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion -Info und Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Unruhen in der Provinz

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten von Fr. 18 Uhr

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst von Fr. 21 Uhr

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more von Fr. 22 Uhr, DAB+

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more von Fr. 22 Uhr, DAB+

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst von Fr. 16 Uhr

06.00 Uhr: Themensendung von Fr. 17 Uhr

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten von Fr. 18 Uhr

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst von Fr. 16 Uhr

09.00 Uhr: Themensendung von Fr. 17 Uhr

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Von den Höhlenmalereien von Lascaux bis zum skurillen Jugendstil von Carl Strathmann reicht das Themenspektrum der Sendung vom 21. Juni;

11.00 Uhr: Literaturverhör

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten von Fr. 18 Uhr

13.00 Uhr: Themensendung

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Von den Höhlenmalereien von Lascaux bis zum skurillen Jugendstil von Carl Strathmann reicht das Themenspektrum der Sendung vom 21. Juni;

15.00 Uhr: Literaturverhör

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 25.Juni 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more, Gutes Essen hält Leib und Seele zusammen. Wenn dann auch noch darüber gesungen wird, – ist das Soulfood.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – NaturFreunde. Mit diesen Beiträgen: nach der EU-Wahl – was sich in der Landwirtschaftsförderung ändern muss und warum (Interview mit MdEP Maria Noichl); Wespen und Hornissen; Lichtverschmutzung; der NaturFreund, Aktivist und Sozialist Klaus Vack starb am 18.Mai – Gespräch mit einem Weggefährten.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit einem Bericht vom neu eröffneten Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios. Mit Themen anderer freier Radios aus dem deutschsprachigen Raum

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell

05.00 Uhr: LORA international – Fian – Titel: „Klimawandel und das Recht auf Nahrung“

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Unruhen in der Provinz – Musik

11.00 Uhr: Unruhen in der Provinz – Musik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell

14.00 Uhr: LORA international – Fian – Titel: „Klimawandel und das Recht auf Nahrung“

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 26. Juni 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann mit mehr oder weniger schrägen Liedern zu einem konkreten Thema.

17.00 Uhr: Soziale Welt – „Nachrichten aus der Provinz“ von und mit Erika Schalper. Als Gast im Studio: Andreas Krahl, MdL-B90/Grüne

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen u.A. Die Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba und die Solidaritätsgemeinschaft Granma e. V. München laden ein zum Informations- und Erfahrungsaustausch für einen guten Urlaubs-, Studien- oder Arbeitsaufenthalt in Kuba: Donnerstag, 27.06.2019, 19:30 Uhr, EineWeltHaus München, Schwanthalerstraße 80, ‚Weltraum‘ Erfahrene Kubareisende informieren aktuell und mit visuellen Eindrücken über die besten Möglichkeiten, auf Kuba Land und Leute richtig kennen zu lernen und dort eine gute und lehrreiche Zeit zu haben. Als besonderen Gast begrüßen wir den Logistik-Professor Dr. Manuel Torres Gemeil von der Uni Havanna. Er hat an der TU Dresden studiert und promoviert und diverse Bücher zum Thema veröffentlicht.

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Anrufsendung: Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more, Gutes Essen hält Leib und Seele zusammen. Wenn dann auch noch darüber gesungen wird, – ist das Soulfood.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – NaturFreunde. Themen: nach der EU-Wahl – was sich in der Landwirtschaftsförderung ändern muss und warum (Interview mit MdEP Maria Noichl); Wespen und Hornissen; Lichtverschmutzung; der NaturFreund, Aktivist und Sozialist Klaus Vack starb am 18.Mai – Gespräch mit einem Weggefährten.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit einem Bericht vom neu eröffneten Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios. Die Redaktion Artarium der Radiofabrik Salzburg bringt die Band Element of Crime zu Gehör. Mehr Infos zur Sendung hier.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit einem Bericht vom neu eröffneten Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more, Gutes Essen hält Leib und Seele zusammen. Wenn dann auch noch darüber gesungen wird, – ist das Soulfood.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – NaturFreunde. Themen: nach der EU-Wahl – was sich in der Landwirtschaftsförderung ändern muss und warum (Interview mit MdEP Maria Noichl); Wespen und Hornissen; Lichtverschmutzung; der NaturFreund, Aktivist und Sozialist Klaus Vack starb am 18.Mai – Gespräch mit einem Weggefährten.

10.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit einem Bericht vom neu eröffneten Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios. Die Redaktion Artarium der Radiofabrik Salzburg bringt die Band Element of Crime zu Gehör. Mehr Infos zur Sendung hier.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 27. Juni 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder rund ums Wohnen, Städte- und Häuserbau, Luftschlösser und anderes Wohneigentum, Obdachlosigkeit und Hausbesetzungen. Downloadbar unter https://filehorst.de/d/cAdIiquA

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Meditation und Achtsamkeitstraining als Alternativen zum Suchtmittel.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

21.00 Uhr: Themensendung: Wien als Beispiel für sozialen Wohnungsbau – Heidi. statt „Außer Rand und Band“

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz

DAB+

01.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann mit mehr oder weniger schrägen Liedern zu einem konkreten Thema.

02.00 Uhr: Soziale Welt – „Nachrichten aus der Provinz“ von und mit Erika Schalper. Im Studio: Andreas Krahl, MdL-B90/Grüne

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. T

08.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann mit mehr oder weniger schrägen Liedern zu einem konkreten Thema.

09.00 Uhr: Soziale Welt – „Nachrichten aus der Provinz“ von und mit Erika Schalper. Im Studio: Andreas Krahl, MdL-B90/Grüne

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 28. Juni 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst – mit Renate Anraths.

17.00 Uhr: Magazin -Rückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen die Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes e.V.

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 MHz

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder rund ums Wohnen, Städte- und Häuserbau, Luftschlösser und anderes Wohneigentum, Obdachlosigkeit und Hausbesetzungen. Downloadbar unter https://filehorst.de/d/cAdIiquA

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline: Thema: Meditation und Achtsamkeitstraining als Alternativen zum Suchtmittel.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

06.00 Uhr: Fördersendung: Wien als Beispiel für sozialen Wohnungsbau – Heidi. statt „Außer Rand und Band“

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder. Politische Lieder rund ums Wohnen, Städte- und Häuserbau, Luftschlösser und anderes Wohneigentum, Obdachlosigkeit und Hausbesetzungen. Downloadbar unter https://filehorst.de/d/cAdIiquA

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline: Thema: Meditation und Achtsamkeitstraining als Alternativen zum Suchtmittel.

10.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

11.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

15.00 Uhr: Fördersendung: Wien als Beispiel für sozialen Wohnungsbau – Heidi. statt „Außer Rand und Band“

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen die Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes e.V.

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde