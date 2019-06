„Die Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Der Münchner Stadtratsbeschluss vom 13. Dezember 2017 und seine Folgen“. Dies ist das Thema, unter dem in der Freiheizhalle am Rainer- Werner- Fassbinder – Platz ab 19.00 Uhr diskutiert wird.

Mit dabei Andreas Zumach, Korrespondent bei der „Taz“ und den UN Genf, Nirit Sommerfeld, Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern und Peter Vonnahme, Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Die Moderation übernimmt Lothar Zechlin, Professor für öffentliches Recht an der UNI Duisburg – Essen.

Im EineWeltHaus in der Schwanthalerstraße 80 gibt es ab 19.00 Uhr im Kleinen Saal eine Buchpräsentation der besonderen Klasse:

Die Hindi- Autorin Geetanjali Shree stellt ihr Buch „Im leeren Raum“ vor. Sie feiert damit ein literarisches Coming Out . Es wird erzählt, wie ein kleiner verwaister Junge nach einem Bombenattentat bei der Familie des Opfers aufwächst.

Im Bürgersaal Fürstenried wird ab 19.30 Uhr in memoriam Federico Fellini dessen Film „Stadt der Frauen“ gezeigt,

und im Theatron am Ostpark wird um 19 Uhr unter freiem Himmel Shakespeares Komödie „Der Sommernachtstraum“ gespielt. Passt doch!