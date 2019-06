Hier das Wochenprogramm vom 01. – 05. Juli 2019

MONTAG, 01. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea. Thema: 1. Teil live, dann Onda Nachrichten

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

20.00 Uhr: LORA international – International; DFG-VK. Thema: Diesmal haben wir drei Themen in der Sendung: Zunächst beschäftigen wir uns unter dem Titel „Reden statt Rüsten“ mit der Forderung nach der Abrüstung von Atomwaffen. Schwerpunkt-Thema ist dann ein Alternativ-Konzept zur herkömmlichen, militärisch bestimmten Sicherheitspolitik. Das Konzept heißt „Sicherheit neu denken“ und wurde entwickelt in den Reihen der evangelischen Landeskirche in Baden. Der Titel unseres dritten Beitrags schließlich lautet: „Auf Achse für Frieden und Abrüstung“ – Wir bringen eine Vorschau auf die Friedensfahrrad-Tour der DFG-VK Bayern im August.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett – mit Renate Anraths.

06.00 Uhr: Magazin -Rückblick

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr:Kleinkunst und Kabarett – mit Renate Anraths.

09.00 Uhr: Magazin -Rückblick

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen die Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes e.V.

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Magazin -Rückblick

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen die Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerkes e.V.

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 02. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In. Das Radio Lora-Jazzmuseum präsentiert in einer Sonderschau “Wie der Jazz nach Deutschland kam”- sehr seltene Tondokumente von 1913 bis 1926. Mit der ersten richtigen deutschen Jazzband, mit Josephine Baker und mit vor allem swingendem Rhythmus.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard and Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea. Thema: 1. Teil live, dann Onda Nachrichten

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea. Thema: 1. Teil live, dann Onda Nachrichten

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 03. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Themensendung

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Global denken – lokal handeln, was der global wahrnehmbare Klimawandel mit der Ausstellung El Anasui im Haus der Kunst München zu tun hat, im Detail: eine Benefizveranstaltung des Vereins „LeMuSiCs“ Frauen für Frauen in Mosambik, deren Spenden uneingeschränkt den Opfern der Flutkatastrophe im März diesen Jahres zu Gute kommt und die nonfixed Skulpturen des afrikanischen Künstlers El Anatsui, dessen Ausstellung im Haus der Kunst in München Besucher*innenströme anlockt,

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel, Thema: Macht oder Ethik? und die kalifornische Ideologie

Macht oder Ethik? Ist das ein Widerspruch? Geht Ethik überhaupt ohne Macht? Die Zukunfts-Philosophin und Buchautorin Melanie Vogel analysiert in ihrem Vortrag warum wir einen Ethik-Kodex in der Technik brauchen und gibt dazu Denkanstöße.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing IN: Das Radio Lora-Jazzmuseum präsentiert in einer Sonderschau “Wie der Jazz nach Deutschland kam”- sehr seltene Tondokumente von 1913 bis 1926. Mit der ersten richtigen deutschen Jazzband, mit Josephine Baker und mit vor allem swingendem Rhythmus.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing IN: Das Radio Lora-Jazzmuseum präsentiert in einer Sonderschau “Wie der Jazz nach Deutschland kam”- sehr seltene Tondokumente von 1913 bis 1926. Mit der ersten richtigen deutschen Jazzband, mit Josephine Baker und mit vor allem swingendem Rhythmus.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard and Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 04. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche: Häufige Thesen für und Argumente gegen Tierversuche.

20.00 Uhr: Leib & Seele. KNPC – Gesundheit: „Ernährung und Diäten – was ist gesund, was hält uns fit und jung? Und wieso Diäten eine super gute oder super schlechte Idee sein können.“ Dr. rer. nat. Gabriele Schricker (KNCP e.V.)

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A VEZ DO BRASIL

DAB+

01.00 Uhr: Themensendung

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel, Thema: Macht oder Ethik? und die kalifornische Ideologie

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel, Thema: Macht oder Ethik? und die kalifornische Ideologie

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 05. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Im Mittelpunkt der Sendung am 5. Juli stehen die Stühle der Traditionsfirma Thonet sowie Gemeinsamkeiten wie Unterschiede der Künstler Maria Lassnig und Martin Kippenberger;

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow, Tierpolitik, Ärzte gegen Tierversuche: Häufige Thesen für und Argumente gegen Tierversuche

05.00 Uhr: Leib & Seele. KNPC – Gesundheit: „Ernährung und Diäten – was ist gesund, was hält uns fit und jung? Und wieso Diäten eine super gute oder super schlechte Idee sein können.“ Dr. rer. nat. Gabriele Schricker (KNCP e.V.)

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

10.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

11.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow, Tierpolitik, Ärzte gegen Tierversuche: Häufige Thesen für und Argumente gegen Tierversuche

14.00 Uhr: Leib & Seele. KNPC – Gesundheit: „Ernährung und Diäten – was ist gesund, was hält uns fit und jung? Und wieso Diäten eine super gute oder super schlechte Idee sein können.“ Dr. rer. nat. Gabriele Schricker (KNCP e.V.)

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur (Thilo): Im Mittelpunkt der Sendung am 5. Juli stehen die Stühle der Traditionsfirma Thonet sowie Gemeinsamkeiten wie Unterschiede der Künstler Maria Lassnig und Martin Kippenberger;

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter Of Groove