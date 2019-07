Hier das Wochenprogramm vom 08. – 12. Juli 2019

MONTAG, 08. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Musikfabrik

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Broken.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee: Gespräch zwischen David Barsamian (Alternative Radio) und Autor Jim McKibben (Umwelt-Experte)

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nacahrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: A Matter of Groove

04.00 Uhr: A Matter of Groove

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Monatsrückblick

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Monatsrückblick

10.00 Uhr: LORA Kultur. Thema: die Stühle der Traditionsfirma Thonet sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Künstler Maria Lassnig und Martin Kippenberger

11.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Monatsrückblick

14.00 Uhr: LORA Kultur. Thema: die Stühle der Traditionsfirma Thonet sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Künstler Maria Lassnig und Martin Kippenberger

15.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 09. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion. Schwerpunkt: Libanon. Wir stellen eine Hilfsorganisation für Kinder und Jugendlichen in palästinensischen Flüchtlingslagern vor. Außerdem hören Sie ein Feature über eine Libanon-Reise von Helga Ballauf.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so

DAB+

01.00 Uhr: Musikfabrik

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Broken.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum

05.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee: Gespräch zwischen David Barsamian (Alternative Radio) und Autor Jim McKibben (Umwelt-Experte)

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Musikfabrik

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Broken.

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum

14.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee: Gespräch zwischen David Barsamian (Alternative Radio) und Autor Jim McKibben (Umwelt-Experte)

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 10. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik. Thema: ein Portrait der gelernten Komponistin Brigitta Muntendorf, die wie viele Künstler*innen ihrer Generation (1982 geboren) inzwischen multimedial arbeitet. Nicht nur Musik sondern auch Video, Theater und Tanz bereichern ihre Werke, in dieser Sendung wird sie selbst durch kurze Interviewausschnitte als auch durch ihre Musik hörbar.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Sozialklimbim

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Verdi-Frauen. Sie hören ein Studiogespräch mit Dr. Karin Jurczyk, Mitinitiatorin des Care-Manifests. Sie ist eine der ersten Protagonistinnen der neuen Frauenbewegung in München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion. Schwerpunkt: Libanon. Wir stellen eine Hilfsorganisation für Kinder und Jugendlichen in palästinensischen Flüchtlingslagern vor. Außerdem hören Sie ein Feature über eine Libanon-Reise von Helga Ballauf.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion. Schwerpunkt: Libanon. Wir stellen eine Hilfsorganisation für Kinder und Jugendlichen in palästinensischen Flüchtlingslagern vor. Außerdem hören Sie ein Feature über eine Libanon-Reise von Helga Ballauf.

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 11. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: mainly jazz – mostly women

17.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

20.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa mit Rafael Rubio

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik. Thema: ein Portrait der gelernten Komponistin Brigitta Muntendorf, die wie viele Künstler*innen ihrer Generation (1982 geboren) inzwischen multimedial arbeitet. Nicht nur Musik sondern auch Video, Theater und Tanz bereichern ihre Werke, in dieser Sendung wird sie selbst durch kurze Interviewausschnitte als auch durch ihre Musik hörbar.

02.00 Uhr: Soziale Welt – Sozialklimbim

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Verdi-Frauen. Sie hören ein Studiogespräch mit Dr. Karin Jurczyk, Mitinitiatorin des Care-Manifests. Sie ist eine der ersten Protagonistinnen der neuen Frauenbewegung in München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik. Thema: ein Portrait der gelernten Komponistin Brigitta Muntendorf, die wie viele Künstler*innen ihrer Generation (1982 geboren) inzwischen multimedial arbeitet. Nicht nur Musik sondern auch Video, Theater und Tanz bereichern ihre Werke, in dieser Sendung wird sie selbst durch kurze Interviewausschnitte als auch durch ihre Musik hörbar.

09.00 Uhr: Soziale Welt – Sozialklimbim

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Verdi-Frauen. Sie hören ein Studiogespräch mit Dr. Karin Jurczyk, Mitinitiatorin des Care-Manifests. Sie ist eine der ersten Protagonistinnen der neuen Frauenbewegung in München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 12. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: mainly jazz – mostly women

02.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

05.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: mainly jazz – mostly women

09.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

10.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

11.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

14.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob