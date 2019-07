Sozialer Wohnungsbau in Wien – mögliches Vorbild für München?

Wien scheint in Bezug auf geförderte Wohnungen alles richtig zu machen, aber stimmt das auch? In dieser Sendung erfahren Sie viel über die Gemeindebauten und den geförderten Wohnungsbau in Wien, aber Sie hören auch einige kritische Stimmen dazu. Und wie schaut es in München wirklich mit dem sozialen Wohnungsbau aus? Auch dazu hören Sie ein langes Interview aus dem Münchner Planungsreferat.

