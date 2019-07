Veranstaltungstipps

Veranstaltungshinweise für Freitag, 12. Juli

Bellevue On Tour – ein Sommerfest mit buntem Programm aus Musikern, Workshops und Kochteams gibt es ab 16 Uhr in der Bayernkaserne.

Im Rahmen der CSD PrideWeek gibt es im Valentin Stüberl ein Erinnerungszeichen für Max Ursprung. Die Gedenkveranstaltung für Ursprung und andere homosexuelle Männer, erinnert an die Verfolgung in der NS-Zeit von den Nationalsozialisten aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Ursprung starb 1942 im KZ Stutthof. Um 17 Uhr weiht unter anderen Stadtrat Thomas Niederbühl die Gedenktafel ein.

There is a crack in everything / that‘s how the light gets out – Eine Theaterproduktion mit „die Blindgänger“ der Südbayerischen Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte. Ab 18 Uhr begeben sich die Schauspieler*innen im Kösk auf die Suche nach der eigenen Identität.

Und auch das 84 GHZ lädt zum Sommerfest ein: das Straßenfest zum Auftakt des Altelierwochenendes „Kunst im Karrée“ in Schwabing und Maxvorstadt startet um 19 Uhr.

Herausforderung der westlichen Demokratie…. Durch das politische System Chinas? Darüber spricht Thomas Heberer in seinem Vortrag im Konfuzius-Institut ab 19:30 Uhr.

Das Finale des „Sprungbrett 2019“ können Sie um 20 Uhr im Feierwerk Hansa 39 hören. Für den guten Ton sorgen die Münchner Nachwuchsbands Color Comic, Quirinello, Sellout Boys und Victoryaz.

Im Cinema Iran sehen Sie um 20:30 Uhr „Scenes from the Life of a Detective“. Und darum geht‘s: Ein Flaneur streift durch die Straßen Teherans auf der Suche nach urbaner Schönheit. Er nimmt den Auftrag an, eine unbekannte Schöne als Detektiv zu beschatten. Es erwartet Sie ein reizvolles Film-Noir-Spiel.