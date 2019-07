Hier das Wochenprogramm vom 15. – 19. Juli 2019

MONTAG, 15. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Playlist Austria

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell. Thema: „Erfindung der zukünftigen Vergangenheit.“ Die Sendung, die gesellschaftliche und kulturelle Themen aufgreift. Mit dem Grundwissen der Philosophie sollen neue Sichtweisen unserer Lebenswelt erschlossen werden. Allen Zuhörern möchten wir die Furcht vor der Zukunft nehmen. Nach der sokratischen Existenzphilosophie wissen wir die Zukunft nicht, weshalb wir sie erfinden müssen. Weitere Informationen auf: www.xaverbrenner.de.

20.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nacahrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX. Studiogäste: Trio ZaKK aus Eurasburg mit ihrem Stilmix aus Musette, Klezmer, Tango, Latin, Swing und Boarisch.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur. Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt wird das Buch „Flügelschlag in Blau — Verdichtetes“ von Marie-Sophie Michel vorgestellt

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur. Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt wird das Buch „Flügelschlag in Blau — Verdichtetes“ von Marie-Sophie Michel vorgestellt

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 16. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In: Der zweite Teil der Sonderschau vom Radio Lora-Jazzmuseum “Wie der Jazz nach Deutschland kam” mit einem Bandleader, der in Nazi-Uniform dirigierte und sich dann als Schläger entpuppte, mit einem Swingpianisten der sich bei der SS verpflichtet hatte und mit anderen Merkwürdigkeiten.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Thema: SPANISCHES EXIL – 80 JAHRE NACH DEM BÜRGERKRIEG.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: 25 Jahre Behandlung traumatisierter Geflüchteter und Folteropfer durch REFUGIO

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock and Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: Playlist Austria

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell. Thema: „Erfindung der zukünftigen Vergangenheit.“ Allen Zuhörern möchten wir die Furcht vor der Zukunft nehmen. Nach der sokratischen Existenzphilosophie wissen wir die Zukunft nicht, weshalb wir sie erfinden müssen. Weitere Informationen auf: www.xaverbrenner.de.

05.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Playlist Austria

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX. Studiogäste: Trio ZaKK aus Eurasburg mit ihrem Stilmix aus Musette, Klezmer, Tango, Latin, Swing und Boarisch.

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell. Thema: „Erfindung der zukünftigen Vergangenheit.“ Allen Zuhörern möchten wir die Furcht vor der Zukunft nehmen. Nach der sokratischen Existenzphilosophie wissen wir die Zukunft nicht, weshalb wir sie erfinden müssen. Weitere Informationen auf: www.xaverbrenner.de.

14.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 17. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt – Praktische Do’s und Dont’s für Jedermann zum Zweck von Klimaschutz, Artenschutz, Menschenschutz, …

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In: Der zweite Teil der Sonderschau vom Radio Lora-Jazzmuseum “Wie der Jazz nach Deutschland kam” mit einem Bandleader, der in Nazi-Uniform dirigierte und sich dann als Schläger entpuppte, mit einem Swingpianisten der sich bei der SS verpflichtet hatte und mit anderen Merkwürdigkeiten.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO. Thema: SPANISCHES EXIL – 80 JAHRE NACH DEM BÜRGERKRIEG.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: 25 Jahre Behandlung traumatisierter Geflüchteter und Folteropfer durch REFUGIO

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In: Der zweite Teil der Sonderschau vom Radio Lora-Jazzmuseum “Wie der Jazz nach Deutschland kam”.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO. Thema: SPANISCHES EXIL – 80 JAHRE NACH DEM BÜRGERKRIEG.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock and Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: 25 Jahre Behandlung traumatisierter Geflüchteter und Folteropfer durch REFUGIO

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 18. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt – Praktische Do’s und Dont’s für Jedermann zum Zweck von Klimaschutz, Artenschutz, Menschenschutz, …

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt – Praktische Do’s und Dont’s für Jedermann zum Zweck von Klimaschutz, Artenschutz, Menschenschutz, …

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 19. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Unser Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Das Museum Brandhorst wird in diesem Jahr bereits 10 Jahre alt. Ein Grund mehr, der neugestalteten Ausstellung moderner Kunst einen Besuch abzustatten. Außerdem berichten wir über das zu Ende gegangene Filmfest München.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Das Museum Brandhorst wird in diesem Jahr bereits 10 Jahre alt. Ein Grund mehr, der neugestalteten Ausstellung moderner Kunst einen Besuch abzustatten. Außerdem berichten wir über das zu Ende gegangene Filmfest München.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more