In Sendling gibt es die Mieter – Sprechstunde . Eine Anmeldung ist erwünscht unter Telefon: 77 19 25. Wann und wo? von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr im Bürgerbüro des SPD- Landtagsabgeordneten Florian von Brunn, Daiserstraße 27,

In der Stadtteilkultur 2411 von Feldmoching- Hasenbergl in der Blodigstraße 4 referiert Franz Maget zum Thema „Krisenherd Afrika?“ über seine Erfahrungen in Tunesien, wo der langjährige SPD-Oppositionsführer im Bayerischen Landtag seit seinem Rückzug aus der bayrischen Politik lebt und arbeitet. Los geht’s um 20.00 Uhr.

In Bogenhausen gibt es etwas Nettes, und zwar in der Monacensia in der Maria- Theresia – Straße 23: Die Gartenbar, bis zum 28.Juli, täglich von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet. Schöne Sonnenuntergänge inklusive.

Jetzt zu Au – Haidhausen: Die Titus Waldenfels Band spielt Swing, Blues und Exotica in der Maria Passagne – Gastlichkeit in der Steinstraße 42. Einlass ist ab 20.30 Uhr.

Wie der Islam Europa formte, darüber spricht Stefan Becker im Theatersaal in der Altenresidenz Augustinum am Stiftsbogen 74, ab 19.00 Uhr.

Für Kinder und Erwachsene bieten die „Lesefüchse“ spannende Lesestunden, diesmal in der Pasinger Stadtbibliothek in der Bäckerstraße 9, von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

Jeder Mensch nimmt über die Nahrung und Atmung pro Woche etwa fünf Gramm Plastik auf. Das ist entschieden zu viel, wie die Macher der Münchener Aktionswerkstatt G`sundheit (MAG´s) finden. Sie laden deshalb zu einer Performance mit dem Titel „Die schöne Müllerin“ mit der Gruppe Skulp ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Ladenzentrum-West in der Wiesentfelser Straße 68, der Eintritt ist frei,

und last but not least: Ein Kino- Tipp für alle, die Ernst Lubitsch mögen. „Lubitsch aus Berlin“ heißt der erste Film, der den Weg Lubitschs vom Theater zum Film nachzeichnet. Billy Wilder, auf die Frage, wie er es machen würde: „As Lubitsch would have done it“. Der zweite Streifen: „Trouble in Paradise“ vom Meister gedreht in den USA im Jahre 1932, eine Komödie über ein verliebtes Diebespärchen. Beide Filmklassiker können Sie ab 19 Uhr im Filmmuseum sehen.