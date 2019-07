Veranstaltungstipps für den Freitag

Veranstaltungshinweise für FR, 18. Juli

40 jähriges Bestehen werden ab 15 Uhr im Werkhaus gefeiert. Es gibt ein Sommerfest und einen Tag der offenen Tür zum Jubiläum mit buntem Programm für Groß und Klein. Ab 20 Uhr startet dann das Abendprogramm mit vielfältigen Darbietungen, Schnupperkursen und Livemusik.

Treiblauf sorgt ab 17 Uhr im Hacker-Brettl auf dem Tollwood Festival für den guten Ton. Die Münchner Band vereint Bayerische Musik, Ska, Balkanklänge und irische Musik zu einem europäischen Tradi-Mix.

Ebenfalls auf dem Tollwood Festival erwartet Sie ab 19 Uhr Moop Mama in der Musik Arena. Die bläserlastigen Hip-Hop-Recken geben zum 10-jährigen Bestehen der Band ein Jubiläumskonzert.

M94.5 – Sommernacht heißt es ab 20 Uhr im Muffatwerk Ampere. Hören Sie Electro und Pop mit den Bands LUX, Klaus Johann Grobe, und Umme Block.

Far Behind The Sun begeistert im Feierwerk Sunny Red mit Postrock aus Kempten. Mit dabei sind Noise Raid und The New Colossus. Los geht‘s um 20:30 Uhr.

Nuf Said erwartet Sie ab 21 Uhr im Jazzclub Unterfahrt. Von Jazz-Harmonien, einer unterfütterten Mischung aus R&B, Funk, Soul und Hip Hop ist alles dabei.

Sehen Sie im EineWeltHaus Inuk: Ein Drama mit einem traumatisierten Inuit-Jungen aus der Stadt, der mit einem erfahrenen Robbenjäger die Wildnis erkundet. Beginn ist 21:30 Uhr.