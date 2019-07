Hier das Wochenprogramm vom 22. -26. Juli 2019

MONTAG, 22. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites: Italo Hits (Teil 1) Mit Nek, Umberto Tozzi, Eros Ramazotti u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Broken Diskussion über den Film, der erst mit Hilfe eines Rechtsanwalts und einer einstweiligen Verfügung gezeigt werden konnte. Die Befürchtung des Kulturreferats war, die Zuschauer könnten in der anschließenden Diskussion über die Boykott-Bewegung BDS diskutieren und das ist laut Stadtratsbeschluss verboten – das sei nämlich antisemitisch.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source-Magazin.

20.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie. Wie kommt sie in die Politik? was wurde auf der Internationalen Delegiertenkonferenz beschlossen?

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Mike’s Punkshine

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Das Museum Brandhorst wird in diesem Jahr bereits 10 Jahre alt. Ein Grund mehr, der neugestalteten Ausstellung moderner Kunst einen Besuch abzustatten. Außerdem berichten wir über das zu Ende gegangene Filmfest München.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Das Museum Brandhorst wird in diesem Jahr bereits 10 Jahre alt. Ein Grund mehr, der neugestalteten Ausstellung moderner Kunst einen Besuch abzustatten. Außerdem berichten wir über das zu Ende gegangene Filmfest München.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 23. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Unser Ökologischer Fussabdruck – eine Sendung der Mathilde-Eller-Schule

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

23.00 Uhr: HillBilly

DAB+

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source-Magazin

05.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie. Wie kommt sie in die Politik? was wurde auf der Internationalen Delegiertenkonferenz beschlossen?

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

10.00 Uhr: Mike’s Punkshine

11.00 Uhr: Mike’s Punkshine

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source-Magazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 24. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kuriosa mit und …ohne Worte: zu Gast im Studio, die Harfenistin SILKE AICHHORN

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Im Studio zu Gast: Claudia Wagner und Helge Walter aus Starnberg, 2 Agenda21-Aktive: global denken, lokal handeln

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz

10.00 Uhr: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 25. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder zu „50 Jahre Stonewall“

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Mythen und Meinungen zur Sucht – Basisfragen zur Sucht kompetent beantwortet.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit Tipps für den Umgang mit sogenannten Schädlingen und einem Vortrag einer UN-Berichterstatterin für Menschenrechte. Thema: die Bedeutung und den notwendigen Einsatz für Artenvielfalt und die Bedrohungen durch die Agroindustrie

20.00 Uhr: Leib & Seele – Aidshilfe

21.00 Uhr: Slut-Talk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 26. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Die schöne neue Welt des Internets.

17.00 Uhr: Magazin-Rückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit Tipps für den Umgang mit sogenannten Schädlingen und einem Vortrag einer UN-Berichterstatterin für Menschenrechte. Thema: die Bedeutung und den notwendigen Einsatz für Artenvielfalt und die Bedrohungen durch die Agroindustrie

05.00 Uhr: Leib & Seele – AidsHilfe

06.00 Uhr: Slut-Talk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit Tipps für den Umgang mit sogenannten Schädlingen und einem Vortrag einer UN-Berichterstatterin für Menschenrechte. Thema: die Bedeutung und den notwendigen Einsatz für Artenvielfalt und die Bedrohungen durch die Agroindustrie

14.00 Uhr: Leib & Seele – AidsHilfe

15.00 Uhr: Slut-Talk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde