Das EineWeltHaus lädt herzlichst alle Freunde und Interessierten von Urban Gardening ein.

Für die Hängenden Gärten vom EineWeltHaus sollen Vorschläge gemacht und ein Konzept erstellt werden.

Und wir bereiten die Anbaufläche für Herbstgemüse vor.

Wir treffen uns am nächsten Samstag, am ab 10 Uhr an der Wiese.

Kommt vorbei und gestaltet mit.

Viele liebe Grüsse Ratko

Vorstand im EineWeltHaus

Bildnachweis: Dieter Sz