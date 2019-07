Hier das Wochenprogramm vom 29. Juli – 02. August 2019

MONTAG, 29. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites: Italo Hits (Teil 2). Diesmal mit den englischsprachigen Titeln der Produzenten der Mailänder Schule, aus Rom und Bologna. Mit dabei Gazebo, Nada, Martinelli, u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Teil 2 der Aufzeichnung: Meinungsfreiheit in Gefahr. Der Münchner Stadtratsbeschluss – ist er möglicherweise ungültig. Schwerpunkt in dieser Sendung: der rechtliche Aspekt.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Süd-Forum. Wiederholung der Sendung vom 15. Juli: SchülerInnen des Werner-von-Siemens-Gymnasiums mit Mitgliedern des Asháninka-Volkes

20.00 Uhr: LORA international. Thema: Seenotrettung im Mittelmeer und die zweifelhafte Kunst des Verdrängens

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl. Zu hören: Reggae, Blues, ein Ausnahmekünstler aus Afrika, der mittlerweile in Dresden lebt und Musik aus dem Mittelmeerraum. U. a. mit Werken der Tedeschi Trucks Band, Herbie Hancock, Eze Wendtoin, Yinon Muallem, Misia und einigen mehr.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Die schöne neue Welt des Internets.

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Die schöne neue Welt des Internets.

09.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 30. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder – „Besuchen Sie Europa, solange es noch steht“. Wir hören Musik aus den letzten Jahrzehnten über die Zustände auf unserem Kontinent.

17.00 Uhr: Trotz Alledem. Münchner Flüchtlingsrat. Thema: „Solidarity City“ – wie eine solidarische Stadtgemeinschaft Flüchtlinge integrieren kann. Es geht um die Frage: Wie können wir das Zusammen-Leben in der Stadt so organisieren, dass alle teilhaben können. Ende Juni veranstaltete das Bündnis „Solidarity City München“ eine Tagung, bei der über Möglichkeiten zur Umsetzung der Idee von einer solidarischen Stadt diskutiert wurde.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: 2019 – das Jahr der indigenen Sprachen. 43 % von ca 6.000 gesprochenen Sprachen drohen zu verschwinden. Trotz massiver Schwierigkeiten versuchen die Indigenen ihre Sprachen zu erhalten, zu entwickeln. Beispiel: 25 Jahre nach der Gründung ist die erste jukagirische Schule in Jakutien (Russland) das Zentrum der offiziellen und der inoffiziellen Bildung geworden. Und: „Sprache ist Kultur und Kultur braucht Sprache“ – so die Uiguren in München

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: New Country Show

23.00 Uhr:Lärmministerium

DAB+

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Süd-Forum. Wiederholung der Sendung vom 15. Juli: SchülerInnen des Werner-von-Siemens-Gymnasiums mit Mitgliedern des Asháninka-Volkes

05.00 Uhr: LORA international. Thema: Seenotrettung im Mittelmeer und die zweifelhafte Kunst des Verdrängens

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 31. Juli 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Wunschbox mit Gery + Tary (Gerd und Tanja Geißler). Wir spielen Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse mailto:gtwunschbox@gmx.com

DAB+

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

10.00 Uhr: New Country Show

11.00 Uhr: Lärmministerium

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 01. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A vez do Brasil

DAB+

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 02. August 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Trinken mit Trump und Pendeln mit Ingo. Wie das alles zusammenpasst, erfahren Sie bei LORA Kultur.

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

05.00 Uhr: Leib & Seele

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

10.00 Uhr: A vez do Brasil

11.00 Uhr: A vez do Brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

14.00 Uhr: Leib & Seele

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove