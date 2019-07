Das Werkstattkino zeigt um 20.15 den Streifen „Face it – das Gesicht im Zeitalter des Digitalismus“ von Gerd Conradt 2019, inspiriert durch ein Pilotprojekt zur digitalen Gesichtserkennung im digitalen Zeitalter.

Wieder Kino, Kino, Kino! Und zwar im Rahmen der Filmkunstwochen: Jetzt ist das ABC-Kino in der Herzogstr.1 . an der Reihe und zwar mit dem Film „Der Spinnwebwald“ vom japanischen Meister Akira Kurusawa aus dem Jahre 1957, Shakespeares „Macbeth“ werkgetreu in eine japanische Ritterwelt transportiert.

Das Studio Isabella, um beim Kino zu bleiben, hat den großen Pedro Almodovar im Programm „Zerissene Umarmungen“(2009). Es geht um einen erblindeten Drehbuchautor, der sich an eine tragische Liebesgeschichte erinnert. Los gehts um 18.30h.

Noch einmal Kino, Kino, und zwar im Rio von Regisseur Wolf Gaudlitz mit „Tante Lisboa“ aus dem Jahre 1996. Es ist die Geschichte eines liebenswerten Taxifahrers, der seit 1928 die skurrilsten Gäste durch die Metropole Lissabon kurvt. Beginn 18h.

in der Glockenbachwerkstatt heißtes ab 19 Uhr Bike Kitchen Spezial-Fahrradschraubaktionen für Leute, die rund ums Radl etwas lernen wollen. Motto: Learning by doing. Bei schönem Wetter am Bolzplatz.

Im Letra treffen sich im International Lesbian Cafe lesbische, bisexuelle, Trans Frauen zum Essen, Trinken, Reden. neue Kontakte knüpfen, alte pflegen… und so weiter. Ab 17.30 kanns losgehen.