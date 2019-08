Veranstaltungshinweise für Freitag, 02. August 19

„Floating Nutshells“ sorgt ab 19 Uhr im Theatron für gute Unterhaltung. Die drei Jungs aus München verkörpern alle Facetten des Alternative Rock. Mit dabei sind „idreamt“ mit Indie-Rock. Das Ganze bei freiem Eintritt.

Giesinger Hamsterrat – im Valentin-Musäum findet ab 19 Uhr der 2. Postdadaistische Weltkongress statt. Mit dabei sind unter anderen Ira Blazejewska, Florian Burgmayr, Karls Detering und Steffen Haas. Freuen Sie sich auf Chansons, Bilder, Szenen, Gedichte und Live Zeichnen.

Die fabelhafte Welt der Amelie – das Musical nach dem Film gibt es ab 19:30 Uhr im Werk7 zu sehen.

Mit Django S. heißt es ab 20 Uhr in der Backstage Halle: „Bier, Pogo, Schweiß, Dreck, Orgasmus, Tod.“ Also for free: Punk, Rock‘ n ‘Roll, Mundart, Balkan… Vollgas! Unterstützung gibt‘ s von Captain Trips und Corona Driver.

Im GOP Varieté Theater können Sie ebenfalls ab 20 Uhr Sông Trang sehen. „Wenn der Mond sich im Fluss spiegelt“. Theater mitten aus der vietnamesischen Seele.

Das EineWeltHaus wird am Abend zum Frischluft-Kino: Sehen Sie um 21 Uhr „Abel“ – die emotional humorvolle Geschichte eines Neunjährigen, der die Rolle des Familienoberhaupts übernimmt. Bei schönen Wetter auf der Terrasse, bei Regen im Haus.