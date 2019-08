Die August-Ausstellung im Eine-Welt-Haus präsentiert: Indiens Süden – Die Suche nach einem eigenen Weg zwischen Selbsthilfe und Globalisierung: Viele Jahre leitete Klaus Liebig als ausgewiesener Indien-Kenner politische Bildungsreisen nach Kerala und Tamil Nadu. 2011 waren zwei Mitglieder des Interkulturellen Forums mit dabei. Die Gruppe besuchte Kleinbetriebe, Steinbrüche, Webereien und lernte dort die teils katastrophalen Arbeits-bedingungen der Menschen kennen. Kinderarbeit z.B. gehört auch heute noch zum indischen Alltag. Die Fotos und Texte geben einen Einblick in Projekte und Betriebe, die auf der Reise besucht wurden und in

vorgefundene Arbeitsbedingungen. Bis zum 29. August im Eine Welt Haus.

AFTER SABEEN: Im Monopolkino in der Schleißheimerstr. 127 läuft ab 19.00 Uhr der Dokumentarfilm über einen Mord an einer jungen Pakistanerin. Am Abend ihres Todes hatte Sabeen Mahmud eine Podiumsdiskussion über das ungeklärte und anhaltende Verschwinden von mehr als 20.000 Aktivisten und Zivilisten aus Balutschistan veranstaltet. Nach dem Film gebit es eine Diskussion. Anwesend sind unter andrem die Regisseurin und die Mutter der Getöteten.

Asylberatung bietet das Bellevue di Monaco in der Müllerstraße 2 von 18-20 Uhr an. Das Beratungsteam informiert kostenlos zu Fragen von Asyl und Aufenthaltsrecht.

Unabhängige Patientenberatung, also Persönliche Beratung zu Patientenrechten, Ärztepflichten, Kassenleistungen, Behandlungskosten, Betreuungs- & Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, gesetzlichen Neuregelungen u.a., gibts von 10-13.00 Uhr im Gesundheitsladen München in der Astallerstraße 14

Der RIO-FILMPALAST zeigt ab 20.30 Uhr LEID UND HERRLICHKEIT von Pedro Almodovar.