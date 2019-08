Nachhören: Mitarbeiterbeteiligung zur Krisenbewältigung – Arbeitswelt im Wandel

Mitarbeiterbeteiligung im Unternehmen ist eine in Deutschland selten angewendete Form der Bewältigung von Krisen. Das ist schade, denn viele intelligente Lösungen sind in Krisensituationen über Mitarbeiterbeteiligung möglich. Beispielsweise kann direkt Geld von den Mitarbeitern ins Unternehmen eingebracht werden. Mitarbeiterbeteiligung muss aber nicht unbedingt privates Kapital der Mitarbeiter abziehen. Möglich sind auch Lohn- und Gehaltsverzicht, oder nicht Teilnahme an Tariferhöhungen. Die Belegschaft kann damit große Geldmengen dem Unternehmen zur Verfügung stellen, die dem Unternehmen und der Belegschaft helfen, eine Krise zu überstehen.

In dieser Sendung werden verschiedene Formen und Wirkungsweisen der Mitarbeiterbeteiligung in Krisensituationen vorgestellt.

Produktionsdatum: 07.08.2019 Redakteurin: Karin Bergs Sendung Nachhören:

Alle älteren Sendungen von Arbeitswelt im Wandel stehen hier zum Nachhören.