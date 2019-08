Gemeinsam wohnt man besser… Das meint zumindest der französische Regisseur Francois Desagnant. Ob er Recht hat sehen sie in seiner Komödie über einen alten Witwer mit zahlreichen Macken und seine exzentrische Putzfrau, die eine WG ins Leben rufen. Zu sehen im Frischluftkino des EineWeltHauses. Thema an diesem Freitag ist „Generationenwechsel“.

Los geht‘s um 20:30 Uhr, bei schönem Wetter auf der Terrasse, bei Regen im Haus.

Wer es lieber musikalisch mag, der sei daran erinnert, dass gerade überall Woodstock nachgefeiert wird. So zum Beispiel in der Muffasthalle. Dort startet ab 19 Uhr „The Woodstock Tribute Band“ ihr Programm. 1 Day of Peace&Music – Zum 50 Jährigen Jubiläum spielen Lokalmatadoren wie Dr. Will, Erin Perry, Claudia Cane, San2, Schorsch Hampel, Marc Dorendorf, Georg Kleesattel, Rod R. Rodriguez und Olaf Giebe Songs von Ten Years After, The Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, Joe Cocker u.a.

Ebenfalls mit den Hippies beschäftigt sich an diesem Freitag auch „The Love & Peace Revue“. Ab 20 Uhr lege sie im Brunnenhof der Residenz eine ebenso nostalgische, wie hörenswerte 70er-Jahre-Hippie-Folk-Retrospektive auf die Bühne. Wer‘s lieber etwas moderner mag, dem sei das Echolon 2019 in Bad Aibling ans Herz gelegt. Den ganzen Tag elektronische Livemusik von Techno bis House mit den Acts: Aka Aka, Deborah de Luca, Reinier Zonnevelf und anderen. Und außerdem zu empfehlen, wahrscheinlich viel entspannter, ab 14 Uhr im Einstein 28, die Sommerakademie Schauspiel. Die Werkschau der Münchner Volkshochschule unter der Regie von Wolfgang M. Jörg.