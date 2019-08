Realschullehrer solidarisieren sich mit Lehrergewerkschaft in Hongkong

Seit Wochen gehen die Menschen in Hongkong auf die Straße. Sie protestieren für mehr Demokratie und für den Erhalt der demokratischen Grundrechte. Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender des Verbands der Deutschen Realschullehrer, solidarisiert sich mit Fung Wai-wah, Präsident der Lehrergewerkschaft PTU. Dieser organisierte die letzten Demonstrationen am Wochenende in Hongkong. Laut Böhm dürfe nach den Erfahrungen des Tiananmen-Massakers von 1989 die freie, demokratische Welt im Jahr 2019 nicht noch einmal tatenlos zusehen, dass eine Demokratiebewegung in China von Pekings Panzern niedergewalzt werde. Warum sich nun die Lehrer in HongKong den Demonstranten anschließen und weshalb die deutschen Lehrer sich mit ihnen solidarisieren erklärt uns Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender des Verbands der Deutschen Realschullehrer.

http://www.freie-radios.net/mp3/20190822-realschulleh-96871.mp3

