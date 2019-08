Veranstaltungstipps Samstag bis Montag

Veranstaltungstipps für Samstag bis Montag

Samstag

Schon um 16 Uhr beginnt am Alten Südfriedhof „Linked 1“ – eine Installation mit vier Männern aus unterschiedlichen Generationen in der Regie von Jo Parkes. Eine tänzerische Aufarbeitung des Thema Alt werdens.

An allen drei Abenden wird bei den Antikensammlungen der Glyptothek beim Ope-Air-Theater ab 8 Sophokles Tragödir Philoktet gegeben.

Sigi Zimmerschieds wunderbares Programm „Heil. Vom Koma zum Amok“ startet im Fraunhofertheater ab halb neun.

15 Minuten später wird es bei Kino, Mond & Sterne kultig, mit der Rocky Horror Picture Show.

Sonntag

Um 12.10 Uhr beginnt im Forum Fürtsenfeld das Konzert von Kensuke Ohiora an der Fux-Orgel im Rahmen des Internationalen Orgelsommers.Er spielt Werke von kerll, Pachebel, Matsuoka, Mühtel und Bach.

Die München-Premiere eines FIFA-Auftragswerkes, Moritz Eggerts „In der Tiefe des Raumes“, ein Fußballoratorium, steht in der Philharmonie ab 19 Uhr hoffentlich nicht im Abseits.

Und Surffans sei die Doku Heavy Water empfohlen, die ab 20 Uhr 45 beim Kino, Mond & Sterne Open Air beeindruckt.

Montag

Um 19 Uhr beginnt im Augustinum Nord die Fußballdoku Trautmann, über einen legendären deutschen Tormann in England.

Das Attac-Palaver im Eine-Welt-Haus dreht sich heute um die Buchautorin Julia Fritzsche, die der Linken mehr Optimismus, Stolz und Vernetzheit wünscht. Ab 19 Uhr 30.

Und in der Alten Utting freut man sich ab 20 Uhr auf den Short-Story-Autor Daniel Schreiber, der neben eigenen Geschichten alles präsentiert, was Anwesenden lesenswert erscheint. The need to read zusammen, steht oben drüber.

Gute Unterhaltung!