„Portrait: Robert Palmer bei Gery’s + Tary’s Favourites“

Im August gibts bei Gery’s + Tary’s Favourites

am Montag, 16:00 bis 17:00 Uhr

ein Portrait über Robert Palmer

Der Künstler hatte mit Liedern wie „Addicted To Love“ oder „Looking For Clues“ große Erfolge, vor allem ab Ende der 70er. Wir erzählen ein wenig aus seiner Geschichte und spielen dazu bekannte und weniger bekannte Lieder von Robert Palmer.

in der LoRa Mediathek

und am darauffolgenden Wochenende am Samstag um 00:00 Uhr und Sonntag um 13:00 Uhr im Internet Livestream .

Die Favourites werden wiederholt … in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und am darauffolgenden um 08:00 Uhr auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet livestream

http://lora924.de/?page_id=31841 (Kategorie „Musik ohne Heimatbezug“)

7 Tage lang nach Sendung zum Nachhören und auch Runterladen zur Verfügung.

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de am besten mir cc an uns gery.tary@gmx.com