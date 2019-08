Hier das Wochenprogramm vom 02. – 09. September 2019

MONTAG, 02. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea. Thema: Live-Gespräch mit der Mexiko-Referentin des Ökubüros Cristina Valdivia, über die aktuelle Situation in Mexiko und Eindrücke der Reise, von der sie gerade zurückgekehrt ist.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch. Thema: Die Rache des Dionysos – die Selbstzerstörung des antiken Athens als Vorspiel zur Selbstzerstörung des Globus durch den verselbständigten Kapitalismus.

20.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: Maximaler Druck auf Teheran – wie der Iran in die Knie gezwungen werden soll. Studiogast: Clemens Ronnefeldt, Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORAs Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Musiksendung

04.00 Uhr: Musiksendung

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: ver.di-Senioren

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: ver.di-Senioren

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: In wenigen Tagen startet in Klagenfurt eines der größten europäischen Kunstprojekte im öffentlichen Raum. Der Basler Kunstvermittler Klaus Littmann füllt das Wörthersee-Stadion mit 299 ausgewachsenen Bäumen und holt so für zwei Monate einen Mischwald in ein stadtisches Großstadion.

11.00 Uhr: Graphophon. Thema: Martin Artz/ Pechwinkel – ein Krimi, rund ums Glockenbachviertel über einen Kunstraub

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: ver.di-Senioren

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 03. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In. Erster Teil des Festspielsommers im Radio Lora Jazzmuseum: Wir laden zu einem Live-Konzert der Big Band des Les Brown ins Hollywood Palladium. Feinster Bigband-Swing, unterbrochen in der Konzertpause durch eine Schaltung nach Carmel an der Pacific-Küste, wo der unvergleichliche Erroll Garner zu einem Konzert geladen hatte. Beide Konzert-Besuche sind das Ergebnis einer Zeitreise zurück in die 50ziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Den zweiten Teil der Sendung hören Sie dann am 17. September um 16 Uhr.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard and Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggea-Radio mit Roman Roots

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl.

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 04. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Viel mehr als AlpenKlezmer. Eine Sendung über den gelungenen Versuch einer Symbiose von vordergründig Unvereinbarem, Musik der Opfer mit der Musik der Täter. Ein Gespräch über die Entstehung des AlpenKlezmers mit einer ihrer Schöpfer*innen Andrea Pancur, mit im Studio die ehemaliger Leiterin des Münchner Künstler*innenhauses der Villa Waldberta, Karin Sommer.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Organisationen. Wir bilden uns, wir arbeiten und lernen in Organisationen. Organisationen stehen für Stabilität, Reproduzierbarkeit und für Routine. Aber wir lernen nirgends, was Organisationen sind und wie sie in unser Leben eingreifen. Immer, wenn man in eine Organisation eintritt, muss man bestimmte Dinge akzeptieren. Wenn man dazu nicht bereit ist, kann man dort nicht verbleiben. Um auf der Höhe der Zeit zu sein, ist es durchaus sinnvoll, mehr über Organisationen, deren Änderungen und Richtung zu wissen.Studiogast: Prof. Dr. Klaus Kost von der Ruhr Universität Bochum

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Moderation: Bernhard Ecker. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit.

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard and Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – L’Ora Italiana.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 05. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A VEZ DO BRASIL

DAB+

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 06. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Die Zukunft des Kunstareals in München

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

10.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

11.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter Of Groove