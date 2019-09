Swing In – Festspielsommers im Radio Lora Jazzmuseum

Dienstag, 03. September 2019 16:00 Uhr

Swing In mit dem ersten Teil des Festspielsommers im Radio Lora Jazzmuseum:

Wir laden zu einem Live-Konzert der Big Band des Les Brown ins Hollywood Palladium.

Neunzig Minuten feinster Bigband-Swing, unterbrochen in der Konzertpause durch eine Schaltung nach Carmel an der Pacific-Küste, wo der unvergleichliche Erroll Garner zu einem Konzert geladen hatte.

Beide Konzert-Besuche sind das Ergebnis einer Zeitreise zurück in die 50ziger Jahre des letzten Jahrhunderts.

Den zweiten Teil der Sendung hören Sie dann am 17. September um 16 Uhr.

Liebe Grüße,

Bob