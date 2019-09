Hier das Wochenprogramm vom 09. – 13. September 2019

MONTAG, 09. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Rap in Bewegung. Thema: Flucht und Flüchtlinge

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Antikriegstag.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Gero Suhner im Gespräch mit Professor Christiane Thalgott, Stadtbaurätin von 1992 bis 2007. Themen u.a. Bezahlbares Wohnen und Herausforderungen für die Stadt.

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee: Richard Heinberg

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: A Matter of Groove

04.00 Uhr: A Matter of Groove

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Themensendung: Trümmerfrauen – nur ein Mythos?

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Themensendung: Trümmerfrauen – nur ein Mythos?

10.00 Uhr: LORA Kultur. Thema: die Zukunft des Kunstareals in München

11.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung: Trümmerfrauen – nur ein Mythos?

14.00 Uhr: LORA Kultur. Thema: die Zukunft des Kunstareals in München

15.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 10. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so

DAB+

01.00 Uhr: Rap in Bewegung. Thema: Flucht und Flüchtlinge

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Antikriegstag.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Gero Suhner im Gespräch mit Professor Christiane Thalgott, Stadtbaurätin von 1992 bis 2007. Themen u.a. Bezahlbares Wohnen und Herausforderungen für die Stadt.

05.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee: Richard Heinberg

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Rap in Bewegung. Thema: Flucht und Flüchtlinge

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Antikriegstag.

10.00 Uhr: Strange Fruits

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Gero Suhner im Gespräch mit Professor Christiane Thalgott, Stadtbaurätin von 1992 bis 2007. Themen u.a. Bezahlbares Wohnen und Herausforderungen für die Stadt.

14.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee: Richard Heinberg

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 11. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik. Thema: Klezmer, AlpenKlezmer, Migrantik …, ein Gespräch mit Andrea Pancur über ihren künstlerischen Weg. Als weitere Gesprächspartnerin mit im Studio die ehemalige Leiterin der Villa Waldberta, Karin Sommer, dazu viel Musik.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Sozialklimbim

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Verdi-Frauen.

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion.

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 12. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Radiokids

17.00 Uhr: Spektrum – Bis Freitag…. Die Sendung von Fridays for Future München.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

20.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa mit Rafael Rubio

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik. Thema: Klezmer, AlpenKlezmer, Migrantik …, ein Gespräch mit Andrea Pancur über ihren künstlerischen Weg. Als weitere Gesprächspartnerin mit im Studio die ehemalige Leiterin der Villa Waldberta, Karin Sommer, dazu viel Musik.

02.00 Uhr: Soziale Welt – Sozialklimbim

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Verdi-Frauen.

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik. Thema: Klezmer, AlpenKlezmer, Migrantik …, ein Gespräch mit Andrea Pancur über ihren künstlerischen Weg. Als weitere Gesprächspartnerin mit im Studio die ehemalige Leiterin der Villa Waldberta, Karin Sommer, dazu viel Musik.

09.00 Uhr: Soziale Welt – Sozialklimbim

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Verdi-Frauen.

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 13. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Poesieboten

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Radiokids

02.00 Uhr: Spektrum – Bis Freitag…. Die Sendung von Fridays for Future München.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

05.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Radiokids

09.00 Uhr: Spektrum – Bis Freitag…. Die Sendung von Fridays for Future München.

10.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

11.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

14.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob