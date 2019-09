Veranstaltungstipps Samstag bis Montag

Samstag

Im Kafe Kult können Sie mit „Hieb- & Stichfest“ ab 12:00 Uhr, Punk und Hardcore mit verschiedenen neuen Bands aus aller Herren Länder genießen. Außerdem gibt es einen Plattenflohmarkt für alle Sammler.

Um 15:00 Uhr findet am Gärtnerplatz Samstag und Sonntag das Gärtnerplatzfest mit Biergarten und lecker Essen statt. Am Sonntag um 19:30 startet das Gärtnerplatz-Open-Air mit kostenlosem Konzert.

Auf dem Marienplatz beginnt um 16:00 Uhr die Veranstaltung „München isst bunt!“. Alle Münchner sind eingeladen, zur großen Tafel zu kommen, das Essen zu teilen, nach Möglichkeit auch selber etwas zum Mitbringbuffet beizutragen und gemeinsam die Diversität unserer Stadt zu feiern. Die Kulturbühne trägt dabei bis 21 Uhr zur Unterhaltung bei.

Wer Radikalfeminismus erleben will, kann am Samstag von 17:00 bis 19:00 Uhr in der Sendlinger Straße 8 die Aktion „#147 Schleifen – 147 Femizide“ besuchen

Im Rationaltheater findet um 20:00 Uhr die Uraufführung von „Die Pervertierung der Vernunft“ statt, eine szenische Lesung.

Um 20:00 Uhr können sie außerdem in der Alten Utting ein Unplugged-Konzert der „Groundswimmer“ besuchen. Die machen Bluesrock und Folkpop.

Sonntag

Um 18:30 findet in der „Villa Flora“ das „Munich Festival of Action“ mit „It Starts With Me“, einem Theaterkurzstück von Chantal Bilodeau statt.

Das neugegründete Orchester „Hidalgo 3 – Les Illuminations“ tritt um 19:30 Uhr im Jagd- & Fischereimuseum mit „Morbide Musik auf dem alten Schlachthof“, auf.

Um 20:00 Uhr können sie im Backstage Club die Band „Ycee“ mit entspanntem Afropop aus Nigeria, collen HipHop- und Rapbeats hören.

Außerdem tritt um 20:00 Uhr die Band „Foreign Diplomats“ mit Indiepop aus Montreal im MILLA auf.

Montag

Um 19:00 Uhr kann man sich „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“ im „Augustinum Nord“ ansehen, einen elektrisierenden Film von Ludivic Bernard.

Der Film „Deutschland im Herbst“ zeigt die politische Situation in der BRD nach dem Mord an Hanns-Martin Schleyer. Er startet um 19:30 Uhr im Literaturhaus.

Um 20:00 Uhr treten im „Backstage Werk“ die Sleaford Mods auf, ein Post-Punk-HipHop-Duo aus Nottingham.

Wenn Sie Klassik mögen, dann können sie sich um 20:00 Uhr auf das „Enseble New Babylon feat. Peter Pichler“ im Einstein Kultur freuen. Pichler ist der weltweit einzige Solist am Trautonium, einem ziemlich verzwickten Instrument…

Im Schafhof Freising können sie ab 20:00 Uhr Nora Bossong lauschen, sie liest aus ihrem Buch „Schutzzonen“.