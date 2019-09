Die Veranstaltungstipps für den Freitag, 20.9.

Zum Globalen Klimastreik beginnt die zentrale Kundgebung am Königsplatz um 12 Uhr, und natürlich wird gemeinsam demonstriert, da kriegen dann die Friday For Future – Kids viel Besuch von den Älteren…

Zum Weltkindertag feiert die AG Spiellandschaft ein grosses Familienspielfest, ausgehend vom Dschungelpalast des Feierwerks, ab 14 Uhr mit vielen Aktionen und über 30 Mitmachangeboten. Mehr auf feierwerk.de unter der Überschrift Dschungelpalast im tagesprogramm.

70 Jahre Internationale Jugendbibliothek werden ebenda gefeiert mit Festzelt, Aktionen, Musik, Lecker Essen und Kleinkunst, ab 15 Uhr.

Im Einewelthaus diskutiert man ab 19 Uhr über unseren straighten Weg zum Aussterben – und was wir dagegen tun können. Eine Veranstalzung mit Leuten von der Extinction Rebellion über Möglichkeiten massenhaften zivilen Ungehorsams.

Auch ab 19 Uhr lauscht man im Kösk der Scoremusik der Weilheimfraktion in Person von Micha Acher, Cico Beck und Johannes Maria Haslinger zum Film Songs from The Kathmandu Valley.

Sigi Zimmerschied präsentiert im Kubiz ab 8 sein Romandebut, „Der Komparse“, ebenso boshaft und lustvoll, wie treffsicher. Viel Spass in der ersten Reihe!

Wer auf Female Singer-Songwriterinnen steht, hat die Qual der Wahl zwischen Phela, die mit Joni Mitchell unterwegs war und in deutsch folkpoppt – ab 8 im Zehner –

… und Jade Jackson, dem neuen Stern am Americanahimmel im Folks Club. Support: Roads & Shoes, auch ab 20 Uhr

Und schliesslich haben wir noch Fola Dada, eine grossartige nigerianisch-deutsche Jazzsängerin, die ab 9 die Unterfahrt verzaubern wird.

Gute Unterhaltung!