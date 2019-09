Hier das Wochenprogramm vom 23. – 27. September 2019

MONTAG, 23. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites: Rummelplatz (Teil 1). Wir spielen Lieder, die Fahrgeschäfte oder was sonst noch mit dem Rummelplatz zu tun hat, im Titel tragen. Mit dabei sind die Spider Murphy Gang, Blood, Sweat & Tears, Simply Red, u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source-Magazin.

20.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie. Thema: Kritik an der Gemeinwohlökonomie – Gespräch mit Ulrike Herrmann (taz) und Christian Felber (GWÖ).

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Mike’s Punkshine

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Themensendung: Religionsausübung im Alltag in Bayern, Fasten im Ramadan im deutschen Arbeitsalltag. Der Islam in Deutschland

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Themensendung: Religionsausübung im Alltag in Bayern, Fasten im Ramadan im deutschen Arbeitsalltag. Der Islam in Deutschland

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Die Kunst-Biennale in Venedig ist noch gut zwei Monate zu sehen. Wir waren bereits zur Eröffnung im Mai dort und stellen Ihnen nochmals einige Aspekte der weltweiten Nabelschau der Kunst vor.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung: Religionsausübung im Alltag in Bayern, Fasten im Ramadan im deutschen Arbeitsalltag. Der Islam in Deutschland

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Die Kunst-Biennale in Venedig ist noch gut zwei Monate zu sehen. Wir waren bereits zur Eröffnung im Mai dort und stellen Ihnen nochmals einige Aspekte der weltweiten Nabelschau der Kunst vor.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 24. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Wir schauen auf die Geschichte des Fairen Handels in München und der nachhaltigen Beschaffung der Stadtverwaltung. In der Sendung zu hören sind der ehemalige Gesundheitsreferent der Stadt München, Joachim Lorenz, Heinz Schulze vom damaligen Agenda 21-Büro der Stadt und Peter Eicher vom Fairkauf Handelskontor

18.00 Uhr: LORA-Magazin. Zu Gast ist Andrea Behm vom globalisierungskritischen Netzwer Attac. Mit ihr sprechen wir über das neue staatliche Textilsiegel Grüner Knopf, über das von einem breiten gesellschaftliche Bündnis in die Diskussion gebrachte Lieferkettengesetz und über den UN Binding Treaty, ein verbindliches Abkommen der Vereinten Nationen über Wirtschaft und Menschenrechte, das in Zukunft transnationale Unternehmen weltweit zur Verantwortung ziehen soll.

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster für Beiträge anderer deutschsprachiger freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

23.00 Uhr: HillBilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites: Rummelplatz (Teil 1). Wir spielen Lieder, die Fahrgeschäfte oder was sonst noch mit dem Rummelplatz zu tun hat, im Titel tragen. Mit dabei sind die Spider Murphy Gang, Blood, Sweat & Tears, Simply Red, u.v.m.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source-Magazin

05.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie. Thema: Kritik an der Gemeinwohlökonomie – Gespräch mit Ulrike Herrmann (taz) und Christian Felber (GWÖ).

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites: Rummelplatz (Teil 1). Wir spielen Lieder, die Fahrgeschäfte oder was sonst noch mit dem Rummelplatz zu tun hat, im Titel tragen. Mit dabei sind die Spider Murphy Gang, Blood, Sweat & Tears, Simply Red, u.v.m.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Mike’s Punkshine

11.00 Uhr: Mike’s Punkshine

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source-Magazin

14.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie. Thema: Kritik an der Gemeinwohlökonomie – Gespräch mit Ulrike Herrmann (taz) und Christian Felber (GWÖ).

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 25. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kuriosa mit und …ohne Worte.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Im Studio zu Gast: Peter Dechant – er betreibt nicht nur „Deutschlands bestes Fischgeschäft“ in Starnberg, sondern ist auch derzeitiger Fischerkönig!

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz

02.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Wir schauen auf die Geschichte des Fairen Handels in München und der nachhaltigen Beschaffung der Stadtverwaltung. In der Sendung zu hören sind der ehemalige Gesundheitsreferent der Stadt München, Joachim Lorenz, Heinz Schulze vom damaligen Agenda 21-Büro der Stadt und Peter Eicher vom Fairkauf Handelskontor

03.00 Uhr: LORA-Magazin. Zu Gast ist Andrea Behm vom globalisierungskritischen Netzwer Attac. Themen: das neue staatliche Textilsiegel Grüner Knopf, das von einem breiten gesellschaftliche Bündnis in die Diskussion gebrachte Lieferkettengesetz und über den UN Binding Treaty.

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster für Beiträge anderer deutschsprachiger freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin. Zu Gast ist Andrea Behm vom globalisierungskritischen Netzwer Attac. Themen: das neue staatliche Textilsiegel Grüner Knopf, das von einem breiten gesellschaftliche Bündnis in die Diskussion gebrachte Lieferkettengesetz und über den UN Binding Treaty.

08.00 Uhr: Time for Jazz

09.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Wir schauen auf die Geschichte des Fairen Handels in München und der nachhaltigen Beschaffung der Stadtverwaltung. In der Sendung zu hören sind der ehemalige Gesundheitsreferent der Stadt München, Joachim Lorenz, Heinz Schulze vom damaligen Agenda 21-Büro der Stadt und Peter Eicher vom Fairkauf Handelskontor

10.00 Uhr: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin. Zu Gast ist Andrea Behm vom globalisierungskritischen Netzwer Attac. Themen: das neue staatliche Textilsiegel Grüner Knopf, das von einem breiten gesellschaftliche Bündnis in die Diskussion gebrachte Lieferkettengesetz und über den UN Binding Treaty.

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster für Beiträge anderer deutschsprachiger freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 26. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Visionssuche im Wald – ein Erfahrungsbericht und Besuch der Substitutionsambulanz in der Nußbaumstraße.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit einem Rückblick auf das Gartenjahr. Trockenheit, Klimawandel und was nun? Welche Pflanzen, welche Bäume werden gut durchkommen, welche machen Probleme? Außerdem noch Ausschnitte eines Vortrags vom Ökologischen Bildungzentrum vom Tagwerk und einem Saatgutproduzenten heimischer Ackerwildkräuter

20.00 Uhr: Leib & Seele – Aidshilfe

21.00 Uhr: Slut-Talk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Kuriosa mit und …ohne Worte

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Im Studio zu Gast: Peter Dechant – er betreibt nicht nur „Deutschlands bestes Fischgeschäft“ in Starnberg, sondern ist auch derzeitiger Fischerkönig!

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Kuriosa mit und …ohne Worte

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Im Studio zu Gast: Peter Dechant – er betreibt nicht nur „Deutschlands bestes Fischgeschäft“ in Starnberg, sondern ist auch derzeitiger Fischerkönig!

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 27. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst auf dem streetlife: Liebeslänglich – erotische Altersvorsorge. Mod: Renate Anraths.

17.00 Uhr: Magazin-Rückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Visionssuche im Wald – ein Erfahrungsbericht und Besuch der Substitutionsambulanz in der Nußbaumstraße.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit einem Rückblick auf das Gartenjahr. Trockenheit, Klimawandel und was nun? Welche Pflanzen, welche Bäume werden gut durchkommen, welche machen Probleme? Außerdem noch Ausschnitte eines Vortrags vom Ökologischen Bildungzentrum vom Tagwerk und einem Saatgutproduzenten heimischer Ackerwildkräuter

05.00 Uhr: Leib & Seele – AidsHilfe

06.00 Uhr: Slut-Talk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Visionssuche im Wald – ein Erfahrungsbericht und Besuch der Substitutionsambulanz in der Nußbaumstraße.

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster mit einem Rückblick auf das Gartenjahr. Trockenheit, Klimawandel und was nun? Welche Pflanzen, welche Bäume werden gut durchkommen, welche machen Probleme? Außerdem noch Ausschnitte eines Vortrags vom Ökologischen Bildungzentrum vom Tagwerk und einem Saatgutproduzenten heimischer Ackerwildkräuter

14.00 Uhr: Leib & Seele – AidsHilfe

15.00 Uhr: Slut-Talk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde