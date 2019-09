Veranstaltungshinweise

Samstag

Um 12:00 Uhr startet am Odeonsplatz das „Ander Art Festival 2019“. Das kostenlose Festival der Kulturbegegnungen ist eine Super Wiesn-Alternative. Es wird Musik aus allen Himmelsrichtungen gespielt, unteranderem mit Capones & Roger Rekless, Gato Preto und Banda Internationale. Dazu gibt es Kunst- und Mitmachaktionen, Infozelte, Leckereien und und und…

Der Fotograf und Musiker Johannes Maria Haslinger liest aus „Songs from the Kathmandu Valley“ Beginn ist um 19:00 Uhr im Kösk übrigens mit einer Gebärdensprachdolmetscherin.

Im Heppel & Ettlich tritt um 20:00 Uhr Xul Zolar mit sehr empfehlenswertem nostalgisch-romantischem Elektropop auf.

Ebenfalls um 20:00 Uhr beginnt im Milla das Konzert von Down With The Gypsies auf. Eine Mischung aus Psychfolk und Krautrock.

Sonntag

Im Burgmuseum Grünwald findet ab 11 Uhr 30 ein Greifvogeltag statt, bei dem diverse Greifvögel im Freien Flug präsentiert werden, allerdings nur, wenn es trocken bleibt.

Spannend klingt auch der Besuch der Fridays For Futures in einem Gotteshaus: In der Nazarethkirche sind mit Levin Roll von der Future-Bewegung, den Musikern Andreas Merz und Christian Seidler, sowie Pfarrer Markus Rhinow ab 18 Uhr inhaltliche und akustische Überraschungen zwischen Überlebensphilosophie, Demoverarbeitung und Ambient Electronics zu erwarten.

Mistcapala: Musikkabarett aus Landsberg am Lech belohnt ab 19 Uhr die BesucherInnen im Gleis 1 Unterschleißheim.

Im Volkstheater freut man sich auf Felix Krull nach Thomas Mann in der Regie von Bastian Kraft, ab 20 Uhr.

Mädels aus Seattle machen Indierock: Die passende Überschrift zu Chastity Belt, die in der Kranhalle des Feierwerkes ab 20 Uhr zu Gast sind.

Montag

Im Einstein 28 ist eine Diskussion und Vortragsveranstaltung von und mit Dr. Philipp Rhode geplant, Überschrift: Neue Wege für ein urbanes Zeitalter. Inklusive Vergleichen zwischen Megacities wie Mumbay, Berlin oder Los Angeles.

Ebenfalls um 19 Uhr beginnt der Vortrag des früheren Bundestagspräsidenten Dr. Norbert Lammert, Überschrift: Das Experiment – Deutschland und die Demokratie. Dazu gibt es Musik von Salome kammer und Maria Reiter, Ort: Die Black Box des Gasteigs.

Ab 19 Uhr 30 wirbt im Kofra Nina Fuchs für ihre Online-Petition in Sachen KO-Tropfen und Vergewaltigung.

Der Architekt Friedrich von Borries ist auf der Alten Utting zu Gast und wird ab 20 Uhr aus seiner mit dem Städteplaner Benjamin Kasten entwickelten urbanökologischen Zukunftsvision lesen.

Und der Singer-Songwriter Ray Copper aus Schottland ist ab 8 zu Gast bei der Ars Musica im STemmerhof.