Hier das Wochenprogramm vom 30. September – 04. Oktober 2019

MONTAG, 30. September 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites: Rummelplatz (Teil 2). Wir spielen Lieder, die Fahrgeschäfte oder was sonst noch mit dem Rummelplatz zu tun hat, im Titel tragen. Mit dabei sind die Red Hot Chili Peppers, Peter Cornelius, die Everly Brothers, u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Diskussion der jüdisch-palästinensichen Dialoggruppe anläßlich eines erneuten Raumverbots nach Intrvention von Charlotte Knobloch

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Süd-Forum. Heinz Schulze im Gespräch mit der Indienhilfe Herrsching

20.00 Uhr: LORA international. Thema: „Drei LORA-Redakteurinnen stellen sich vor“ – Zu Gast in der Sendung sind: Andrea Behm von attac München, Martina Helbing von den verdi-Frauen München, und Sadija Klepo vom Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.“, unter anderem Trägerin des Bundesverdienstkreuzes.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: WeltmusikSpezial mit Bernhard (Strange Fruits), Roland (Exotus) und Ludwig (FOLK&WeltMIX)

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Liebeslänglich – erotische Altersvorsorge

06.00 Uhr: Themensendung: Integration und Assimilation in München. Vier junge Frauen erzählen von ihren ersten Erfahrungen in Deutschland.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Liebeslänglich – erotische Altersvorsorge

09.00 Uhr: Themensendung: Integration und Assimilation in München. Vier junge Frauen erzählen von ihren ersten Erfahrungen in Deutschland.

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung: Integration und Assimilation in München. Vier junge Frauen erzählen von ihren ersten Erfahrungen in Deutschland.

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 01. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – das Lora Jazzmuseum. Thema: Swing im Nationalsozialismus: Um sich abzulenken besuchten die Berliner das Variete- “Scala” am Vorabend des Feldzugs gegen Polen; Herr Goebbels wetterte gegen die Artfremde Musik; ausländische Bands ersetzten die deutschen Orchester und die verbliebenen spielten Sehnsucht

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit. Thema: Die Wut im Bauch – Extinction Rebellion. Michael Wladarsch mit den Studiogästen: Andrea Böhm, Kristof Möller und Alexander Slivinskiy

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites: Rummelplatz (Teil 2). Wir spielen Lieder, die Fahrgeschäfte oder was sonst noch mit dem Rummelplatz zu tun hat, im Titel tragen. Mit dabei sind die Red Hot Chili Peppers, Peter Cornelius, die Everly Brothers, u.v.m.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Diskussion der jüdisch-palästinensichen Dialoggruppe anläßlich eines erneuten Raumverbots nach Intrvention von Charlotte Knobloch

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Süd-Forum. Heinz Schulze im Gespräch mit der Indienhilfe Herrsching

05.00 Uhr: LORA international. Thema: „Drei LORA-Redakteurinnen stellen sich vor“ – Zu Gast in der Sendung sind: Andrea Behm von attac München, Martina Helbing von den verdi-Frauen München, und Sadija Klepo vom Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.“, unter anderem Trägerin des Bundesverdienstkreuzes.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites: Rummelplatz (Teil 2). Wir spielen Lieder, die Fahrgeschäfte oder was sonst noch mit dem Rummelplatz zu tun hat, im Titel tragen. Mit dabei sind die Red Hot Chili Peppers, Peter Cornelius, die Everly Brothers, u.v.m.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Diskussion der jüdisch-palästinensichen Dialoggruppe anläßlich eines erneuten Raumverbots nach Intrvention von Charlotte Knobloch

10.00 Uhr: WeltmusikSpezial

11.00 Uhr: WeltmusikSpezial

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Süd-Forum. Heinz Schulze im Gespräch mit der Indienhilfe Herrsching

14.00 Uhr: LORA international. Thema: „Drei LORA-Redakteurinnen stellen sich vor“ – Zu Gast in der Sendung sind: Andrea Behm von attac München, Martina Helbing von den verdi-Frauen München, und Sadija Klepo vom Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.“, unter anderem Trägerin des Bundesverdienstkreuzes.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 02. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Musik ohne Grenzen

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Der erstarkte Feminismus, die sogenannte zweite Welle der Frauenbewegung, begann mit dem Tomatenwurf Sigrid Rügers in Richtung der sozialistischen Eminenzen mit ihren bürgerlichen Schwänzen am 13.9.1968 auf der 23. Delegiertenkonferenz des SDS. Es folgten die Gründungen von Frauenzentren, Kinderläden, Frauenhäusern, Frauenverlagen, Frauenbuchläden,… Hören Sie Gespräche mit Gründungsfrauen dieser Zeit und mit Lydia Dietrich, jetzt Geschäftsführerin der Frauennothilfe München, dazu Musik der Flying Lesbians, der ersten Frauenrockband des europäischen Kontinents.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Direktversicherungen. Jahrzehnte lang wurden Direktversicherungen an ArbeitnehmerInnen verkauft und große Geldmengen bei der Auszahlung in Aussicht gestellt. Das hat eine Gesetzesänderung radikal verändert. Seit 2004 muss auf den Auszahlungsbetrag der volle Krankenkassenbeitrag gezahlt werden und zwar der Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil, derzeit rund 19 %. In dieser Sendung berichten 3 Rentner, was seit 2004 in der Auszahlungsphase von Direktversicherungen auf die Versicherten zukommt.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – das Lora Jazzmuseum. Thema: Swing im Nationalsozialismus: Um sich abzulenken besuchten die Berliner das Variete- “Scala” am Vorabend des Feldzugs gegen Polen; Herr Goebbels wetterte gegen die Artfremde Musik; ausländische Bands ersetzten die deutschen Orchester und die verbliebenen spielten Sehnsucht

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit. Thema: Die Wut im Bauch – Extinction Rebellion. Michael Wladarsch mit den Studiogästen: Andrea Böhm, Kristof Möller und Alexander Slivinskiy

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – das Lora Jazzmuseum. Thema: Swing im Nationalsozialismus: Um sich abzulenken besuchten die Berliner das Variete- “Scala” am Vorabend des Feldzugs gegen Polen; Herr Goebbels wetterte gegen die Artfremde Musik; ausländische Bands ersetzten die deutschen Orchester und die verbliebenen spielten Sehnsucht

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit. Thema: Die Wut im Bauch – Extinction Rebellion. Michael Wladarsch mit den Studiogästen: Andrea Böhm, Kristof Möller und Alexander Slivinskiy

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 03. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch: Diesmal u.a. mit „Gelobt sei Gott“ zum Thema sexueller Mißbrauch in der Kirche, „Shaun das Schaf: UFO-Alarm“, „Deutschstunde“ nach Siegfried Lenz, der bayrischen Produktion „Eine ganz heiße Nummer 2.0“, dem Neonazi-Aussteiger-Drama „Skin“, „We Have Always Lived in the Castle“ und „Parasite“.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche. Thema: Ethische Gründe gegen Tierversuche.

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit. Thema: YOGA – „Gelenke verrenken“ oder vielmehr „Wellness für Körper und Seele“? Lustige Namen wie „Sonnengruß“ und „fliegender Hund“ – aber was genau ist YOGA und wie wirkt es auf unsere Gesundheit – körperlich, geistig und vielleicht gar spirituell? Warum ist YOGA heute wieder beliebter denn je? Diesen und anderen Fragen wollen wir auf den Grund gehen. Dr. Gabriele Schricker im Gespräch mit Angela Dietl und Harald Weittenhiller, YOGA-Begeisterte und YOGA-Lehrer

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A vez do Brasil

DAB+

01.00 Uhr: Musik ohne Grenzen

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Der erstarkte Feminismus, die sogenannte zweite Welle der Frauenbewegung, begann mit dem Tomatenwurf Sigrid Rügers in Richtung der sozialistischen Eminenzen mit ihren bürgerlichen Schwänzen am 13.9.1968 auf der 23. Delegiertenkonferenz des SDS. Es folgten die Gründungen von Frauenzentren, Kinderläden, Frauenhäusern, Frauenverlagen, Frauenbuchläden,… Hören Sie Gespräche mit Gründungsfrauen dieser Zeit und mit Lydia Dietrich, jetzt Geschäftsführerin der Frauennothilfe München, dazu Musik der Flying Lesbians, der ersten Frauenrockband des europäischen Kontinents.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Direktversicherungen. Jahrzehnte lang wurden Direktversicherungen an ArbeitnehmerInnen verkauft und große Geldmengen bei der Auszahlung in Aussicht gestellt. Das hat eine Gesetzesänderung radikal verändert. Seit 2004 muss auf den Auszahlungsbetrag der volle Krankenkassenbeitrag gezahlt werden und zwar der Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil, derzeit rund 19 %. In dieser Sendung berichten 3 Rentner, was seit 2004 in der Auszahlungsphase von Direktversicherungen auf die Versicherten zukommt.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Musik ohne Grenzen

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Der erstarkte Feminismus, die sogenannte zweite Welle der Frauenbewegung. (mehr Infos siehe 02.00 Uhr)

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Direktversicherungen. (mehr Infos siehe 05.00 Uhr)

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 04. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: das Stern-Fotoarchiv und das aktuelle Programm im Münchner Volkstheater

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch: Diesmal u.a. mit „Gelobt sei Gott“ zum Thema sexueller Mißbrauch in der Kirche, „Shaun das Schaf: UFO-Alarm“, „Deutschstunde“ nach Siegfried Lenz, der bayrischen Produktion „Eine ganz heiße Nummer 2.0“, dem Neonazi-Aussteiger-Drama „Skin“, „We Have Always Lived in the Castle“ und „Parasite“.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche. Thema: Ethische Gründe gegen Tierversuche.

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit. Thema: YOGA – „Gelenke verrenken“ oder vielmehr „Wellness für Körper und Seele“? Lustige Namen wie „Sonnengruß“ und „fliegender Hund“ – aber was genau ist YOGA und wie wirkt es auf unsere Gesundheit – körperlich, geistig und vielleicht gar spirituell? Warum ist YOGA heute wieder beliebter denn je? Diesen und anderen Fragen wollen wir auf den Grund gehen. Dr. Gabriele Schricker im Gespräch mit Angela Dietl und Harald Weittenhiller, YOGA-Begeisterte und YOGA-Lehrer

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch: Diesmal u.a. mit „Gelobt sei Gott“ zum Thema sexueller Mißbrauch in der Kirche, „Shaun das Schaf: UFO-Alarm“, „Deutschstunde“ nach Siegfried Lenz, der bayrischen Produktion „Eine ganz heiße Nummer 2.0“, dem Neonazi-Aussteiger-Drama „Skin“, „We Have Always Lived in the Castle“ und „Parasite“.

10.00 Uhr: A vez do Brasil

11.00 Uhr: A vez do Brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche. Thema: Ethische Gründe gegen Tierversuche.

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit. Thema: YOGA – „Gelenke verrenken“ oder vielmehr „Wellness für Körper und Seele“? Dr. Gabriele Schricker im Gespräch mit Angela Dietl und Harald Weittenhiller, YOGA-Begeisterte und YOGA-Lehrer

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: das Stern-Fotoarchiv und das aktuelle Programm im Münchner Volkstheater

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove