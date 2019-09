„Ist es nicht einfach wunderbar, unsere Mitmenschen zu beobachten?

Was treibt sie an?

Wie sind wir Menschen?

Von was träumen wir?

2016 habe ich mit dem Projekt Gemischtes Leben begonnen.

Meine damaligen Kolleg*innen wurden von mir fotografiert und befragt.“

Sagt Alida Gerlach zu ihrem Ausstellungsprojekt GEMISCHTES LEBEN.

Im Oktober im Eine-Welt-Haus.

Ebenfalls im Eine-Welt-Haus gibt es ab 17.30 Uhr kostenlose Beratung und Informationen zum Aufenthalts- und Asylrecht.

Was heißt philosophisches Denken? Ein Vortrag von Hermann Schlüter in Rahmen der Reihe Einführung in die Philosophie und ihre Disziplinen. Im Einstein ab 10.00 Uhr.

Beim 7. Chinesischen Filmfest gibts ab 17.30 Uhr im Gasteig eine Podiumsdiskussion und ein Filmgespräch mit chinesischen und deutschen Filmschaffenden.

Das Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlingerstr. 7 gibt jeden Dienstag von 13-18 Uhr Schuldner-Beratung für Jugendliche bis 25 Jahre,

Die Radlwerkstatt bietet ihre wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt ab 17:45 in der Mohrvilla, Situli-Str. 73, an.

Der RIO-FILMPALAST zeigt um 20.30 Uhr den britichen HIstorienfilm DOWNTOWN ABBEY.