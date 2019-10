„Swarming“ von Extinction Rebellion in der Münchner Maxvorstadt

Schon mal von der Bewegung Extinction Rebellion gehört? Extinction Rebellion heißt so viel wie „Rebellion gegen das Aussterben“. Mit friedlichem zivilen Ungehorsam möchte die Bewegung auf den drohenden Klimakollaps und das massive Artensterben aufmerksam machen. Auch in München gibt es eine aktive Gruppe, und die hat am vergangenen Samstag mehrere Straßen in der Münchner Maxvorstadt blockiert.

Ausgehend von England hat sich Extinction Rebellion mit vielen hunderten von Ortsgruppen inzwischen weltweit ausgebreitet und ist auch hierzulande aktiv. So blockierten mehrere Dutzend Mitglieder von Extinction Rebellion vor kurzem die vielbefahrene Warschauer Straße in Berlin und eine weitere Gruppe die Willy-Brandt-Straße im Herzen Hamburgs. In München führen die Aktivist_innen jede Woche sogenannte Die-In’s im öffentlichen Raum durch. So haben am 21. September die Rebell_innen am Münchner Flughafen auf sich und ihre Anliegen aufmerksam gemacht, indem sie sich tot stellend vor dem Hauptgebäude auf den Boden legten und eine deutliche Reduzierung des Flugverkehrs forderten.

Am vergangenen Samstag fand dann zum ersten Mal eine sog. Swarming- bzw. Ausschwärm-Aktion statt. Wir waren dabei!