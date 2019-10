Das ASZ Perlach am Theodor-Heuss-Platz 5 bietet von 14:00 bis 16:15 einen Internet-Anfängerkurs an. Bitte unbedingt anmelden unter: Tel. 67820260!

Kinder ab 4 J. dürfen um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Allach in der Pfarrer-Grimm-Str. 1 Bekanntschaft mit der „kleinen Maus, die niemals satt wird“ schließen, mit dem Bilderbuch von Christine Pym und mit Basteln dazu.

Passend zum Bierfest auf der Theresienwiese zeigt das Künstlerhaus am Lenbachplatz 8 die Ausstellung „Hopfengärten & Schäffler“ mit Bildern des Fotokünstlers Dieter Härttner und des Malers Brian Auspitz. Der Eintritt ist frei.

Das Solifestival des Bayerischen Flüchtlingsrates „Rachel against Abschiebung“ können Sie um 18:30 in der Kranhalle des Feierwerks, Hansastr. 39-41 besuchen, und in Neuried stellt sich um 16 Uhr der Bürgermeister den Fragen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wo? Im Jugendhaus „Juha“ am Sportplatz 12.