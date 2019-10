Nachhören: Direktversicherungen – Arbeitswelt im Wandel

Jahrzehnte l ang wurden Direktversicherungen an ArbeitnehmerInnen verkauft und große Geldmengen bei der Auszahlung in Aussicht gestellt. Das hat eine Gesetzesänderung radikal verändert. Seit 2004, mit Einführung des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes GMG, muss auf den Auszahlungsbetrag der volle Krankenkassenbeitrag gezahlt werden und zwar der Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil. Dadurch werden die Direktversicherungen wenig attraktiv, es gehen rund 19 % des ausgezahlten Betrags an die Krankenkassen.

In dieser Sendung berichten drei Mitglieder des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten (Foto), was seit 2004 in der Auszahlungsphase von Direktversicherungen auf die Versicherten zukommt.

Studiogäste (Foto): Drei Mitglieder vom Verein der Direktversicherungsgeschädigten e.V.

Produktionsdatum: 02.10.2019 Redakteurin: Karin Bergs

