In der Neureutherstraße 12 ist das Kleine Spiel- das Marionettentheater für Erwachsene. Gespielt wird Shakespeares Macbeth. Die Geschichte von Machtbesessenheit und Menschlicher Tragödie ist nach wie vor aktuell. Die Methoden haben sich verfeinert. In der Tragödie von Shakespeare ist das Ende Wahnsinn. Beginn der Vorstellung ist um 20 Uhr.

Im Gasteig gibt es die Afrikanischen Filmtage.Buddha in Africa. Regie führte Nicole Schafer.Der Dokumentarfilm erzählt aus der Perspektive der 16jährigen Enock vom Alltag in einem chinesisch- buddhistischen Waisenhaus in Malavi.Beginn: 19 Uhr

Im Filmmuseum am Jakobsplatz können Sie den Film Vitalina Varela des polnischen Regisseur Pedro Costa sehen. Eine schwarze Geistergeschichte über ein ins Leere laufende Frauenleben.