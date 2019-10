Am morgigen Mittwoch findet eine Demo gegen den Überfall türkischer Truppen in Nordsyrien statt. Ort der Demo: am Stachus um 17.00 Uhr.

Das Lernzentrum für Flüchtlinge in der Stadtbibliothek Westend in der Schießstättstraße 20c lädt ein zum Deutschlernen am Computer in fünfzig Sprachen. Wann? Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wir sind Zyprer – Porträt einer geteilten Insel. Die Ausstellung von Lisa Fuhr ist ein Zeitdokument, das einen direkten Zugang zum Leben von Menschen der zweigeteilten Insel vermittelt. Zu sehen ist diese Ausstellung von Montag bis Freitag, von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Ort: 84 GhZ Kultur im Keller, Georgenstraße 84.

Im Kulturhaus Milbertshofen , Erbslöhsal, am Curt- Mezger- Platz 1 heißt es „Corners Session“. Gemeint ist die Balance zwischen spontanen zwanglosen Musizieren miteinander und dann das Auftreten auf der Bühne vor einem Publikum. Um 19.00 Uhr geht`s los.

Im Kulturcafé gleichbedeutend mit dem Dialogcafé im Kulturhaus Milbertshofen am Curt- Metzger- Platz 1 ab 18.00 Uhr findet ein zwangloses Miteinander statt zwischen sogenannten Einheimischen und sogenannten Zugewanderten.

Im Familienzentrum Trudering am Dompfaffweg 10, gibt es von 10.00 Uhr bis 12. 00 Uhr „Hilfe am Computer“.

Im „Walter Hildmann Haus“, in der Ammerseestr.19 , findet eine Besprechung des Films „Landwirtschaft, Landschaft und Menschen“ statt.: „Weiloieirgenwiszsmhängd“. Der Film zeigt den Zusammenhang zwischen Landschaft, Landwirtschaft und Menschen und soll zum Nachdenken anregen und zur anschließenden Diskussion motivieren. Über alle Bereiche unseres Lebens , die gelebte Gegenwart, das, was kommt, wovor wir uns hüten müssen, und, und, und.

Im Anschluss an den Film beantwortet Michael Friedinger Fragen zum Film. Er ist im Vorstand Zivilcourage gegen Agrogentechnik in Starnberg.

Im Gasteig in der Rosenheimerstraße 5 ist auch wieder etwas los. Im Carl- Amery Saal hält Professorin Ursula Büttner ihren Vortag über die Weimarer Demokratie, deren Scheitern, deren Chancen, wie Literaten mit ihr, der Republik von Weimar, Umgang pflegen; einmal als Zeitzeugen und als Beobachter von außen.Beginn 19.00 Uhr bei freiem Eintritt.

Die City- Atelier Kinos in der Sonnenstraße haben oftmals ganz besondere Filme, special Preview genannt. So gehört in diese Reihe auch der Film von Philipp Stölzl: „Ich war noch niemals in New York“. Aus dem Jahre 2019, also brandneu. Es geht um eine Amnesie- Patientin, die sich, mir nichts, dir nichts, als blinde Passagierin auf ein Kreuzfahrt gen USA einfindet. Als Darstellerinnen und Darsteller dieser Komödie fungieren Moritz Bleibtreu, Katharina Thalbach, Heike Makatsch und weitere. Beginn um 20.10 Uhr.