Das Werkstattkino in der Fraunhoferstr. bringt um 18:oo den englischsprachigen Dokumentarfilm Woman‘s Choice- India‘s Choice, im Original mit Untertiteln. Es geht um Frauen in Indien, ihre täglichen Kämpfe und Herausforderungen, Ihre Gedanken, ihre Hoffnungen und Träume.

MacBeth von Shakespeare wird um 20:00 in dem Kleinen Spiel als intimes Marionettentheater in der Neureutherstraße 12 / Eingang Arcisstraße angeboten. Derivate davon gibt es in der Kammer1 ebenfalls jeweils um 20:00 als: „MacBeth Nach Shakespeare“ und im Einstein Kultur als „Der große Fall der Lady MacBeth und MacBeth“ mit Texten von Petr Spieß.

Ebenfalls im Eistein ab 19:00 geht es um Zukunftsmusik oder die Klimaziele München 2050. In einer Podiumsdiskussion zu Klimawandel und Mobilität werden CSU, SPD, Grüne und die ÖDP ihre Vorstellungen zum Besten geben. Zum Glück ist 2050 ja noch lange hin, es bleibt also viel Raum für Phantasien. Wie konkret die Ziele dann auf den Boden der heutigen Realität geholt werden, wird sicher weitgehend vom Publikum bestimmt werden. Wolkenkuckucksheim war gestern, die Friday Future ist jetzt, heute.

Ebenfalls im Rahmen des 13. Münchener Klimaherbstes heißt es im EineWelthaus in der Schwanthalerstr. um 19:00 „Chance nutzen statt Resourcenfluch“. Die beachtenswerte Journalistin Kathrin Hartmann spricht mit Michael Reckordt von Powershift über Metalle für zukünftige Technologien und die deutsche Rohstoff Strategie.