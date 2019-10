Helmut Schleich – eine Stunde lang!

In Kabarett & Kleinkunst am 25. Oktober um 16 Uhr

Heute dreht sich alles um ihn!

Der Kabarettist Helmut Schleich erzählt, wie alles anfing, damals als Schüler, wie er das Kabarett sieht, welches Verhältnis er zu seinen Parodien hat …

Ein Schmankerl, eine interessante Stunde mit einem der ganz großen Urviecher des bayrischen Kabaretts.



Sie werden Neues erfahren und viel Spaß haben!

Last not least, wie der Bayer sagt, auch mit den saukomischen Nummern aus dem Schleich’schen Bühnenprogramm.

Moderation Renate Anraths