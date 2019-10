PG – Psychische Gesundheit

– jeden 5. Donnerstag im Monat um 20 Uhr in der Rubrik „Leib und Seele“

Wir interessieren uns für Menschen mit psychischen Problemen. Was steckt dahinter? Wie fühlt es sich an? Wie kann ich als Angehöriger besser damit klarkommen? Und was gibt es für Behandlungsoptionen?

Seelische Schwierigkeiten sind sehr weit verbreitet und ziehen sich durch sämtliche Gesellschaftsschichten und Altersklassen, unabhängig von Herkunft oder Bildungsniveau. Wir finden es gut, dass immer mehr Menschen zu ihrem „psychischen Makel“ stehen und möchten das durch dieses Format unterstützen.

Kontakt: sannibach [at] gmail.com

Wir freuen uns über Ihr Feedback!