Hier das Wochenprogramm vom 28. Oktober – 01. November 2019

MONTAG, 28. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Essen Teil 1. Wir spielen Lieder, die Essen und Speisen im Titel tragen. Mit dabei sind Supertramp, The Prophets, Herb Alpert u.v.m. (Teil 2 am 30. Oktober)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Mitschnitte vom Klimaherbst.

18.00 Uhr: LORA-Magazin. Schwerpunkt: Die Rohstoffwende. Hören Sie zwe Vorträge von Kathrin Hartmann und Michael Reckordt

19.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

20.00 Uhr: LORA international – FIAN. Thema: „Unternehmen und Menschenrechte“. Unternehmensaktivitäten im Ausland sind häufig (auch durch Zulieferer) mit Menschenrechtsverletzungen verbunden. Wir berichten über Beispiele und Initiativen, die gesetzliche Änderungen fordern.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Unruhe in der Provinz

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Alles eine Frage der Perschpektive – eine Sendung mit und über Helmut Schleich

06.00 Uhr: Monatsrückblick

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Alles eine Frage der Perschpektive – eine Sendung mit und über Helmut Schleich

09.00 Uhr: Monatsrückblick

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Monatsrückblick

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 29. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde. Thema: Einkaufen unter Beachtung sozial-ökologischer Kriterien. Darin unter anderem: der Grüne Knopf, das erste deutsche staatliche Textilisiegel, ein Lieferkettengesetz und der UN-Binding Treaty, einem völkerrechtlichen Abkommen das transnationale Unternehmen bei Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung ziehen soll.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: 2019 – das Jahr der indigenen Sprachen. Ist Muttersprache ein Menschenleben wert? Die Udmurten und ihre Sprache. In der Republik Udmurtien sind Udmurtisch und Russisch laut Verfassung gleichberechtigt. Jedoch verbrannte sich am 10. September 2019 ein Wissenschaftler und Aktivist aus Protest gegen Diskriminierung der udmurtischen Sprache.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: New Country Show

23.00 Uhr: Lärmministerium

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Essen Teil 1. Wir spielen Lieder, die Essen und Speisen im Titel tragen. Mit dabei sind Supertramp, The Prophets, Herb Alpert u.v.m. (Teil 2 am 30. Oktober)

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Mitschnitte vom Klimaherbst.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

05.00 Uhr: LORA international – FIAN. Thema: „Unternehmen und Menschenrechte“. Unternehmensaktivitäten im Ausland sind häufig (auch durch Zulieferer) mit Menschenrechtsverletzungen verbunden. Wir berichten über Beispiele und Initiativen, die gesetzliche Änderungen fordern.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Essen Teil 1. (Teil 2 am 30. Oktober)

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Mitschnitte vom Klimaherbst.

10.00 Uhr: Unruhe in der Provinz

11.00 Uhr: Unruhe in der Provinz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

14.00 Uhr: LORA international – FIAN. Thema: „Unternehmen und Menschenrechte“.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 30. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Essen Teil 2. Wir spielen Lieder, die Essen und Speisen im Titel tragen. Mit dabei sind Devo, Spliff, Die Prinzen u.v.m.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen. Bernd Mollenhauer von Schauplatz München führt uns zu den Plätzen der NS-Bauten in der Maxvorstand. Und wir sind zu Gast bei der Jugend des Deutschen Alpenvereins. Außerdem nimmt Xaver Stich in seiner Kolumne das Risikoverhalten gestern und heute aufs Korn.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genaeht. Thema: Ökologie im Alltag. Warum und wie engagieren sich Münchner BürgerInnen für Ökologie? Gespräche mit Menschen in der Messestadt Riem.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Wunschbox mit Gery + Tary. Wir spielen Hörerwünsche. Falls Sie einen Wunsch haben, einfach eine Mail, wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel an gtwunschbox@gmx.com

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde. Thema: Einkaufen unter Beachtung sozial-ökologischer Kriterien. Darin unter anderem: der Grüne Knopf, das erste deutsche staatliche Textilisiegel, ein Lieferkettengesetz und der UN-Binding Treaty, einem völkerrechtlichen Abkommen das transnationale Unternehmen bei Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung ziehen soll.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: 2019 – das Jahr der indigenen Sprachen. Ist Muttersprache ein Menschenleben wert? Die Udmurten und ihre Sprache. In der Republik Udmurtien sind Udmurtisch und Russisch laut Verfassung gleichberechtigt. Jedoch verbrannte sich am 10. September 2019 ein Wissenschaftler und Aktivist aus Protest gegen Diskriminierung der udmurtischen Sprache.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde. Thema: Einkaufen unter Beachtung sozial-ökologischer Kriterien.

10.00 Uhr: New Country Show

11.00 Uhr: Lärmministerium

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: 2019 – das Jahr der indigenen Sprachen. Ist Muttersprache ein Menschenleben wert? Die Udmurten und ihre Sprache.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 31. Oktober 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Welt der Filmmusik. Zum 30. Jubeljubiläum des Mauerfalls eine Sendung mit Musik aus Filmen, die im geteilten Berlin spielen.

17.00 Uhr: Spektrum – Deep dive divi

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Bis Freitag…FFF

20.00 Uhr: Leib & Seele – Giving-Tuesday

21.00 Uhr: Wellenreiterin. Thema: Wie lebten die Münchenerinnen und Münchner zur Zeit der Weimarer Republik? – Wohnen und Einkaufen

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Mittelalter rocks

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Essen Teil 2. Wir spielen Lieder, die Essen und Speisen im Titel tragen. Mit dabei sind Devo, Spliff, Die Prinzen u.v.m.

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen. Bernd Mollenhauer von Schauplatz München führt uns zu den Plätzen der NS-Bauten in der Maxvorstand. Und wir sind zu Gast bei der Jugend des Deutschen Alpenvereins. Außerdem nimmt Xaver Stich in seiner Kolumne das Risikoverhalten gestern und heute aufs Korn.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genaeht. Thema: Ökologie im Alltag. Warum und wie engagieren sich Münchner BürgerInnen für Ökologie? Gespräche mit Menschen in der Messestadt Riem.06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Essen Teil 2.

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen. Themen: Plätze der NS-Bauten in der Maxvorstand, die Jugend des Deutschen Alpenvereins sowie Xaver Stich und das Risikoverhalten gestern und heute

10.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary. Wir spielen Hörerwünsche. Falls Sie einen Wunsch haben, einfach eine Mail, wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel an gtwunschbox@gmx.com

11.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genaeht. Thema: Ökologie im Alltag. Warum und wie engagieren sich Münchner BürgerInnen für Ökologie? Gespräche mit Menschen in der Messestadt Riem.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 01. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: das kommende Literaturfest München, das bereits zum zehnten Mal ausgetragen wird.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Welt der Filmmusik. Zum 30. Jubeljubiläum des Mauerfalls eine Sendung mit Musik aus Filmen, die im geteilten Berlin spielen.

02.00 Uhr: Spektrum – Deep dive divi

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Bis Freitag…FFF

05.00 Uhr: Leib & Seele – Giving-Tuesday

06.00 Uhr: Wellenreiterin. Thema: Wie lebten die Münchenerinnen und Münchner zur Zeit der Weimarer Republik? – Wohnen und Einkaufen

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Welt der Filmmusik. Zum 30. Jubeljubiläum des Mauerfalls eine Sendung mit Musik aus Filmen, die im geteilten Berlin spielen.

09.00 Uhr: Spektrum – Deep dive divi

10.00 Uhr: Mittelalter rocks

11.00 Uhr: Mittelalter rocks

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Bis Freitag…FFF

14.00 Uhr: Leib & Seele – Giving-Tuesday

15.00 Uhr: Wellenreiterin. Thema: Wie lebten die Münchenerinnen und Münchner zur Zeit der Weimarer Republik? – Wohnen und Einkaufen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: das kommende Literaturfest München, das bereits zum zehnten Mal ausgetragen wird.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove