Die Stadtbibliothek Hasenbergl hat wieder einmal das Vorlesen mit den Lesefüchsen im Programm, das sich an Kinder von drei Jahren aufwärts wendet. Der Eintritt ist frei, der Beginn um 15.00 Uhr.

Frauendarstellungen in der Kunst. Es geht in dieser Ausstellung um die Begegnung und Wirksamkeit von Künstlerinnen der Ukraine und Deutschland. Die Ausstellung ist bis zum 2. November zu sehen, von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, am Donnerstag von 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr, sowie nach Vereinbarung unter Telefon 324 32 64. Wo? In der Mohr- Villa Freimann in der Situli, Situlistraße 75.

Ins Dialogcafé kann kommen, wer will: zum Reden, zum gegenseitigen Kennenlernen, und, und, und. Das Ganze findet statt in der Mohr – Villa Freimann, in der Situlistraße 75, von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Zusammen mit dem Paul – Klinger – Künstlersozialwerk findet eine kostenfreie Künstlersozialberatung im SPD – Bürgerbüro in der Belgradstraße 15 a statt. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich unter Telefon: 1894 65 38.

Wie erstelle ich eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht? Das klärt eine Informationsveranstaltung im Christopherus – Haus in der Effnerstraße am Mittwoch von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Zum Klimaherbst heißt es . „Entlaste Dich selbst – und die Umwelt gleich mit.“ Das „Lastenrad Daniel“ kann bis zum 31. Oktober ausgeliehen werden von Dienstag bis Donnerstag zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr in der Mohr – Villa in der Situlistraße 75.

Die Arabella – Buchhandlung am Rosenkavaliersplatz 11 hat den Buchautor, Journalist und Weltenbummler Andreas Altmann zu Gast. Er spricht über seine spannenden Reisebücher über den indischen Subkontinent. 19.30 Uhr ist Beginn.

Das Kofra, das Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation e.V. , in der Baaderstraße 30, hat ein spannendes Thema in petto. Die langjährige Kofrafrau Daniela Weber berichtet von ihrer Wandlung von hetero zu lesbisch. Sie sagt: „Plötzlich lesbisch! -Diese Freiheit musste ich erst lernen!“ Los geht’s um 19.30 Uhr!

.