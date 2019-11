Reinschauen ins Rokoko- Palais Honstein, welches eigentlich nicht für alle zugänglich ist. Eine Führung des Familienzentrums Trudering ermöglicht es aber Interessierten, das besterhaltene Adelspalais Münchens zu erkunden. Treffpunkt ist um 9.50 Uhr vor der Brasserie Oskar Maria Graf am Literaturhaus, Salvatorplatz 1. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Bitte anmelden unter Telefon 45242070 oder per E- mail- an kontakt@familienzentrum.com!

Rechte Gruppierungen machen sich den kirchlichen Glauben des Christentums zunutze. Wie das vonstatten geht, zeigt Damian Groten von der Fachinformationsstelle Rechtsextremismus in einem Vortrag, organisiert von der Nachbarschaftshilfe im Zusammenwirken mit der Kirchengemeinde St. Lukas. Der Eintritt ist frei.

Das erste Interkulturelle Theaterfestival startet heute um 19.00 Uhr in der Blodigstraße 4, und läuft bis zum 9. November. Es sind noch freie Plätze für einige Vorstellungen zu haben. Infos unter www. Stadtteilkultur 2411.de

Harmonie oder Konflikt? Werke der deutsch – polnischen Künstlergruppe „Hund & Katz“ und der Gruppe „Connect 48/11 zu sehen in der Ausstellung bis zum 11. November; Montag bis Donnerstag, von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr im Landratsamt München, Foyer Mariahilfplatz 17.

Wenn das Internet zur Sucht wird, spricht man von Digital Junkies. Der Vortrag zum Thema von Bert te Wildt erklärt näheres. Wo? Im Bürgerhaus Gräfelfing, Bahnhofsplatz 1 um 20.00 Uhr.

Die Literaturverfilmung „Die Deutschstunde“ von Siegfried Lenz sorgt für Anerkennung. Siggi sitzt während der Nachkriegszeit im Gefängnis und soll einen Aufsatz schreiben. Er erinnert sich, dass sein Vater einem befreundeten Maler, der an Emil Nolde erinnert, das Berufsverbot ausspricht, und Siggi muss ihm dabei helfen. Eindrucksvolle Bilder von Waterkant mit Dünen und Meer im Rio-Filmpalast um 18.00 Uhr.