Tag der offenen Tür in der Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin in Großhadern

Es ist etwas wovor viele, vor allem schwerkranke Menschen Angst haben: dass ihr Leben einmal qualvoll zu Ende geht, dass sie starke Schmerzen, Atemnot und andere belastende Symptome ertragen müssen. Dies zu verhindern ist das Ziel von Ärzten und Pflegekräften, die palliativmedizinisch tätig sind. Wie sie arbeiten und was in ihrem Fachgebiet alles möglich ist, zeigen Mitarbeiter der Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin in München Großhadern an einem Tag der offenen Tür. Er findet am Samstag den 9. November von 10:00 bis 14:00 Uhr statt. Radio-Lora-Mitarbeiter Günter Löffelmann hat recherchiert, was Besucher dort erwartet.