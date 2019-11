Pressemitteilung; Bild: Anna Leman.

THE ART EXPLOSION „Cross-Over-The-Arts“

Event Münchner Künstler für Menschen in Not!

Musik, Malerei, Poesie und Fotografie



Einmalig und einzigartig findet am 22. November im „KULTUR im EINSTEIN“ ein ganz besonderes Event statt: Beginn 19.00 h Eintritt 15.00 €

Einsteinstraße 42, 81675 München;

Tel.: +49 (0)89-416173795; E-Mail: info@einsteinkultur.de

Da die Kartenanzahl begrenzt ist, sind Karten nur im Vorverkauf erhältlich! hier die Links:

https://www.eventim-light.com/de/a/5bba0a55750a4c00011b6fc6/e/5d8513a3650b9300010b8f52?lang=de

https://www.eventim.de und allen CTS Vorverkaufsstellen.

Münchner Künstler unterschiedlichster Couleur gestalten zusammen einen bunten Abend für Menschen in Not. Altersarmut verbreitet sich immer mehr und sie kann uns allen begegnen.

Um sich mit Betroffenen solidarisch zu zeigen und den Verein „Münchner für Münchner“ zu unterstützen, haben Münchner Musiker, Maler, Fotografen und Poeten ein einmaliges und sehr abwechslungsreiches, interessantes Programm gestaltet, das das Publikum staunen lassen wird und die vielfältige Kreativität unserer Stadt zeigt. Für‘s kulinarische Wohl wird ebenfalls gesorgt.

Der gesamte Eintritt wird gespendet!!!!!

(Das Publikum erwartet eine bunte Mischung an verschiedenen Musikprojekten, eine Austellung verschiedener Künstler .

Sabine Magnet „Poetry to go“ dichtet individuelle Gedichte für Jedermann, Sigi Müller (Abendzeitung) fotografiert auf Wunsch !!

Leckereien gibt es von Nora Wolf ( Schneeweinchen und Rosenbrot)!!

Dies ist alles im Eintrittspreis enthalten!!!! Allerdings freuen wir uns über jede kleine Spende.)

Es wird sicher ein ganz toller, besonderer Abend.

Ich freue mich sehr darauf und hoffe, auf Euer zahlreiches Erscheinen.

Bitte weitererzählen !!!!! Eure Anna

Und hier unsere Künstler : Musik:

Anna Leman (Gesang, Komp. und Initiatorin des Events) www.annaleman.de

Janine Schrader (Saxofon, Flöte, Vocals) und Elisabeth Horst (Gitarre) https://janines.de/

Anna Rehker (Cello) https://annarehker.de/

Mariette Radtke (Gesang, Moderation) http://www.motionclub.net/

Natalie Elwood (Gesang, Komposition) https://www.natalie-elwood.de/

Leichtmetall : Marion Dimbath und Anja Morell (Gesang, Glockenspiel, Elecronic beats, Kompostion…. http://www.leichtmetall-musik.de/

Christian Schantz ( Songwriting , Gitarre und Bass) http://www.christianschantz.de/

Josef Reßle (Piano, Komp.) https://www.josef-ressle.de/

Volker Giesek (Piano, Komp.) https://volkergiesek.de/

Wolfgang Peyerl ( Drums ) https://www.facebook.com/wolfgang.peyerl

Kai Wunder alias Christoph Everding (Songwriting, Piano ) https://soundcloud.com/kai-wunder

Und Überraschungsgäste !!!!!!!! (….and special guests)

Kunst: ( Malerei, Skulptur, Fotografie )

Mimi Lindner https://www.instagram.com/mimi4art/

Christoph Everding http://christopheverding.com/

Eva Mähl https://www.facebook.com/evamaehlART/

Regina Kranzusch

Sigi Müller http://www.augenblick-fotografie.com/

Stefan Suchanek https://www.stefansuchanek.com/

Poesie:

Karin Wedra https://www.karinwedra.de/

Sabine Magnet http://www.sabinemagnet.com/

Moderation: Stefan Suchanek und Mariette Radtke.