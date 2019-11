Trump lässt die Kurden fallen, die für die Erledigung des IS gut waren. Erdo?an befiehlt eine Militäraktion auf syrischem Boden gegen die ‚Terroristen‘ der Kurdenmiliz YPG. Die deutsche Politik ist hellauf entsetzt, und alle, die es wollen, entdecken an dieser Aufregung des offiziellen Berlin die abgrundtiefe Heuchelei. „Von Trump über Erdogan bis nach Berlin. Der Syrien-Krieg und die so genannte Kurdenfrage – eine imperialistische Konkurrenzaffäre“, überschreibt der AK Gegenargumente seine Diskussionsveranstaltung im Eine Welt-Haus. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Im Rahmen der Münchner Friedenswochen ist noch bis Ende des Monats die Ausstellung SPUREN VON ZWANGSARBEIT in der KZ-Gedenkstätte Dachau zu sehen.

Die Woche der Vielen: die Künstlerinitiative stellt ab 18.30 Uhr im Auditorium des NS-Dokumentationszentrums den Film über die „Zeig Dein Nein“-Preisverleihung vor. Mit dem Wettbewerb „Zeig dein Nein!“ hatte Lichterkette e.V. junge Leute aufgefordert, mit ihren Clips deutlich Nein zu sagen zu Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Diskriminierung. Insgesamt waren 28 Filme eingegangen.

Kostenlose Beratung für Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund sowie Vermittlung von Hilfsangeboten und für Fragen rund um Leben und Arbeiten bietet das Bellevue di Monaco in der Müller 2 von 10.00 – 12.00 Uhr.

Im Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlingerstraße gibt es von 16.00 18.00 Uhr die Jugend-Schuldnerberatung für junge Leute bis 25 Jahren, die Finanzprobleme haben.

Der RIO-FILMPALAST zeigt um 20.00 Uhr LARA von Jan Ole Gerster.