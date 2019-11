Newsletter des Filmmuseum München Kurzfilme gesucht! Liebe Freund*innen des Filmmuseums, es ist wieder soweit: Der nächste Kurzfilmabend „Zuschauerkino“, der vom Förderverein Münchner Filmzentrum e.V: (MFZ) organisiert und moderiert wird, findet am Donnerstag, dem um 19.00 Uhr im Filmmuseum statt. Bis zum Donnerstag, können unter Angabe der Kontaktdaten und Titel, Länge und Format des Films noch Beiträge angemeldet und eingereicht werden. Kontakt:

zuschauerkino@yahoo.de oder Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum (Büro im 1. OG), St. Jakobs-Platz 1, 80331 München, Infos unter Tel. 089/ 233 27718. Alle Filmemacher*innen können ihre selbst gedrehten Werke einreichen, solange der Film nicht länger als 12 Minuten ist. Das MFZ wählt unter den eingereichten Einsendungen aus und stellt ein etwa anderthalbstündiges Programm zusammen. Wer teilnehmen will, muss und darf außerdem den Film persönlich im Kino vorstellen. Es wird vorausgesetzt, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen über die Rechte an ihren Filmen verfügen. Möglich sind die Vorführformate 35mm, 16mm, DigiBeta, BetaSP, DVD und Blu-ray. DCP-Dateien wie mov, mp4 etc. müssen auf USB-Stick oder per Download-Link eingereicht werden. Sichtungskopien können idealerweise per Download-Link geschickt werden. Gerne nehmen wir auch Pressetexte und Aushangmaterial für die Schaukästen entgegen. Alle, deren Filme im Programm gezeigt werden, können an der Kasse bis zu fünf Freikarten für den Zuschauerkino-Filmabend erhalten. Wir freuen uns auf Ihre/Eure Einreichungen!

Filmmuseum | MFZ