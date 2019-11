Hier das Wochenprogramm vom 18. – 22. November 2019

MONTAG, 18. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell mit Dr. Brenner. Thema: „Wendezeit der Demokratie – Nicht die Gleichheit, sondern die Ungleichheit ist das Ausgangs-Problem der Demokratie“

20.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum. Die 200ste Sendung des Nord-Süd-Reports.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX. Studiogäste sind diesmal die vier (!) Mitglieder des Trio ZAKK aus Eurasburg. Im Gepäck haben sie Swing, Tango, Musette, Klezmer, Latin und Boarisch.

DAB+

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Themensendung

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Kurz vor Schluss blicken wir ein letztes Mal auf die Kunstbiennale in Venedig. Außerdem gibt's eine kleine Auswahl von Neuerscheinungen, die wir anlässlich der Buchmesse Frankfurt empfehlen.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre. Zu Gast: der Münchner Schriftsteller Raimund Fellner

13.00 Uhr: Themensendung

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 19. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Thema: In Dänemark war der Jazz die Musik der Resistance. Deutsche Musiker wurden eingesetzt zur Truppenbetreuung: Horst Winter durfte swingen, Heinz Wehner kam deswegen in eine Strafkompanie und Joe Wick betreute dann bald britische Truppen. Erstaunliche Musik-Geschichten aus einem 1000jährigen Reich.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik).

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Iris Špringer und Naim Balıkavlayan führen durch die Sendung. Beide koordinieren beim Münchner Verein InitiativGruppe e.V. das Projekt Queer*Yourope. Das ist ein Beratungs- und Stärkungsprojekt für junge queere Personen zwischen 14 und 27 Jahren, die migrantische Biografien haben und/oder of Color oder Schwarz sind. Das Projekt soll den jungen Menschen einen Ort bieten, an dem sie sich sicher und wohl fühlen.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock and Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

05.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum. Die 200ste Sendung des Nord-Süd-Reports.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX. Studiogäste sind diesmal die vier (!) Mitglieder des Trio ZAKK aus Eurasburg. Im Gepäck haben sie Swing, Tango, Musette, Klezmer, Latin und Boarisch.

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

14.00 Uhr: LORA international – Nord-Süd-Forum. Die 200ste Sendung des Nord-Süd-Reports.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 20. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia. Thema: „50 Jahre pro familia München" Zu Gast im Studio Friedrich Wilhelm Hosemann, langjähriger Geschäftsführer. Eine Sendung von Barbara Springer und Michael Niggel.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Mit Sepp Dürr und Margarete Bause, Grüne Bundestagsabgeordnete: „Blick zurück auf das bayerische Polittheater". Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Thema: In Dänemark war der Jazz die Musik der Resistance. Deutsche Musiker wurden eingesetzt zur Truppenbetreuung: Horst Winter durfte swingen, Heinz Wehner kam deswegen in eine Strafkompanie und Joe Wick betreute dann bald britische Truppen. Erstaunliche Musik-Geschichten aus einem 1000jährigen Reich.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO.

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Iris Špringer und Naim Bal?kavlayan führen durch die Sendung. Beide koordinieren beim Münchner Verein InitiativGruppe e.V. das Projekt Queer*Yourope.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

08.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Thema: Erstaunliche Musik-Geschichten aus einem 1000jährigen Reich.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock and Roll Radio

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Iris Špringer und Naim Bal?kavlayan führen durch die Sendung. Beide koordinieren beim Münchner Verein InitiativGruppe e.V. das Projekt Queer*Yourope.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 21. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia. Thema: „50 Jahre pro familia München“ Zu Gast im Studio Friedrich Wilhelm Hosemann, langjähriger Geschäftsführer. Eine Sendung von Barbara Springer und Michael Niggel.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Mit Sepp Dürr und Margarete Bause, Grüne Bundestagsabgeordnete: „Blick zurück auf das bayerische Polittheater“.

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia. Thema: „50 Jahre pro familia München“ Zu Gast im Studio Friedrich Wilhelm Hosemann, langjähriger Geschäftsführer. Eine Sendung von Barbara Springer und Michael Niggel.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Mit Sepp Dürr und Margarete Bause, Grüne Bundestagsabgeordnete: „Blick zurück auf das bayerische Polittheater“.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 22. November 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Magazin-Rückblick

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen.

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen.

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde