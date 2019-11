Warum du unbedingt Radio LORA München unterstützen solltest

LORA München sendet Montag bis Donnerstag von 16 bis 24 Uhr, am Freitag von 16 bis 21 Uhr auf UKW 92,4 MHz. Über DAB+ Kanal 11C sind wir Montag bis Freitag von 01 bis 16 Uhr und von 18 bis 24 Uhr in einem erweiterten Empfangsgebiet in und um München zu hören. In unserem Livestream sind wir fast rund um die Uhr zu hören.

Auch Podcasts bieten wir dir zum download an.

** Viele RadiohörerInnen glauben, dass LORA Gelder aus dem Topf der GEZ bzw. aus dem sogenannten ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice bekommt. Dem ist leider nicht so.

In Bayern haben wir den rechtlichen Status eines Privatradios.

In einigen Bundesländern wird das ganz anders gehandhabt. Dort bekommen die Freien Radios eine Basisförderung und bilden neben den öffentlich-rechtlichen und den kommerziellen Sendern eine dritte Säule in der Radiolandschaft – die „Community Radios“. Aber in Bayern ticken die Uhren anders!



Deshalb: Unterstützte den Sendebetrieb durch eine steuerabzugsfähige Spende an den gemeinnützige LORA Förderverein e.V. über dieses Spendenformular: https://www.spendenportal.de/geldspen…

Danke und guten Empfang.

Video: Sebastian Menzel in Zusammenarbeit mit Dieter Sz.