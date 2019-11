„Portrait: Roxy Music bei Gery’s + Tary’s Favourites“

gibt es am Montag, 16:00 bis 17:00 Uhr ein Portrait über Roxy Music

Wie kaum eine andere Band haben die Mitglieder der englischen Band Roxy Music die Pop- und Rockszene beeinflusst und waren am Entstehen der New Wave und New Romantic Szene prägend.

Wir erzählen ein wenig aus der fast 50 jährigen Bandgeschichte und spielen dazu bekannte und weniger bekannte Lieder von Roxy Music.

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und am darauffolgenden um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet livestream und am darauffolgenden Wochenende am Samstag um 00:00 Uhr und Sonntag um 13:00 Uhr

im Internet Livestream. Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek

http://lora924.de/?page_id=31841 (Kategorie „Musik ohne Heimatbezug“)

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de am besten mir cc an uns gery.tary@gmx.com